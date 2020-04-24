ОНЛАЙН-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт» состоится 29 апреля
29 апреля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт».
29 апреля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт».
Основные вопросы к обсуждению:
- Какие проблемы возникли у компаний на фоне глобальной эпидемии и очередного экономического кризиса?
- Какие новые возможности открываются перед ними?
- Какие бизнес-процессы в первую очередь нуждаются в изменении?
- Как изменить их быстро и недорого?
- Какие решения для этого существуют?
- Какие сложности могут возникнуть?
- Окупятся ли вложения в новые технологии после того, как ситуация нормализуется?
- Есть ли на рынке примеры успешного перехода к новым способам ведения бизнеса?
С докладами выступят:
Алексей Печенин, директор по работе с клиентами, Mail.ru для бизнеса;
Владислав Гришин, руководитель отдела пресейл, Mind;
Виталий Савченко, руководитель группы системных инжинеров Veeam по России, СНГ, Грузии, Украине и Монголии, Veeam Software;
Михаил Платонов, старший IT директор, PepsiCo;
Михаил Рыстенко, директор по информационным технологиям, ТРАСКО;
представитель компании Commvaultu.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.