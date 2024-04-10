Microsoft испугалась или хочет вернуться? Компания не хочет ликвидировать российскую «дочку», которую грозилась уничтожить. Ее выручка рухнула за год почти на 100%

Microsoft не имеет планов по ликвидации своего юрлица в России, о чем говорится в ее документации. Корпорация в числе первых поддержала антироссийские санкции и пообещала камня на камне не оставить на месте своего российского офиса. Спустя два года ее местная «дочка» по-прежнему активна, и закрывать ее Microsoft явно не торопится

Сменить обувь в отрыве от земли

Корпорация Microsoft пока не будет закрывать свое российское юрлицо «Майкрософт Рус», основанное в 2004 г., пишет ТАСС со ссылкой на отчетные документы корпорации. В бухгалтерской отчетности за 2023 г. нашлись подтверждения тому, что у Microsoft вовсе нет планов по ликвидации своего представительства, хотя два года назад она заявляла о прямо противоположном.

CNews писал, что в начале лета 2022 г. президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) в прямом эфире и на весь мир заявил, что корпорация камня на камне не оставит на месте своего российского офиса. Это обернулось, в том числе, массовыми увольнениями – весь персонал «Майкрософт Рус», а это более 380 человек на конец 2021 г., лишился работы. Согласно «Контур.Фокусу», на начало 2023 г. штат компании состоял всего из двух сотрудников.

Пока неизвестно, что именно повлияло на планы Microsoft в отношении своего официального российского представительства. Нельзя исключать, что софтверный гигант все еще рассматривает возможность вернуться на российский рынок после двух лет формального отсутствия. Или же всему виной деньги – несмотря на все громогласные заявления, Microsoft по-прежнему работает в России и даже получает довольно большую прибыль. Согласно «Контур.Фокусу», по итогам 2023 г. чистая прибыль «Майкрософт Рус» составила 125,3 млн руб. при выручке 211,6 млн руб. Последняя, впрочем, рухнула на 96% год к году.

Microsoft Microsoft крепко держится за Россию, но не объясняет, почему

Также за последний год против «Майкрософт Рус» было подано 10 исков на общую сумму более 140 млн руб., большая часть которых была удовлетворена судом. Самый крупный иск (более чем на 68 млн руб.) подал банк ВТБ в июле 2023 г. Причина – «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг». Спустя два месяца суд принял решение об удовлетворении иска в полном объеме.

Отметим, что многие другие ИТ-компании из США свои российские юрлица или ликвидировали, или обанкротили. Так поступили, к примеру, Google, Oracle, HP и Cisco.

Четверо по лавкам

«Майкрософт рус» – далеко не единственное российское юрлицо Microsoft. На деле у американской корпорации как минимум четыре компании в России, и три из них в обозримом будущем не исчезнут из российского юридического поля, пишет ТАСС.

Продолжит свое существование, в частности, компания ООО «Майкрософт Девелопмент Центр Рус», образованная в 2008 г. и по итогам 2023 г. отчитавшаяся о чистой прибыли 7,3 млн руб. и падении выручки на 99% до 2 млн руб. Также в распоряжении Microsoft есть ООО «Майкрософт Пейментс Рус» – основанная в 2012 г. компания с чистой прибылью 6,8 млн руб. и выручкой 3,4 млн руб. Что примечательно, за год выручка этой фирмы подскочила на 102%.

Четвертое российское юрлицо Microsoft носит название «Майкрософт Мобайл Рус» – работая с 2006 г., оно по итогам 2023 г. принесло чистую прибыль на уровне 1,5 млн руб. Данные о выручке компании за последние годы не раскрываются.

«Майкрософт Мобайл Рус» – это пока единственная компания Microsoft в России, чье дальнейшее существование в настоящий момент под вопросом. В ее документации информации о ее дальнейшей судьбе нет.

Во всех российских компаниях Microsoft, кроме основной («Майкрософт Рус») численность персонала равна нулю. Один из двух сотрудников официального российского представительства Microsoft – это его президент Бенджамин Оуэн Орндорфф (Benjamin Owen Orndorff).

Когда никто не ждет

Microsoft – одна из сотен иностранных компаний, ушедших из России за последние два года, но на фоне их всех она выделяется поистине гигантским количеством санкций, введенных как против российского бизнеса, так и против обычных пользователей.

Летом 2022 г. она лишила россиян возможности обновлять Windows и отлучила их от программы бета-тестирования Windows Insider. В октябре 2023 г. Microsoft перестала продлевать лицензии на свое ПО российским компаниям – это помимо прочего, лишило бизнес доступа к обновлениям безопасности, что повысило риск стать жертвой хакерской атаки.

Но на этом Microsoft не остановилась. В конце марта 2024 г. корпорация выгнала российские компании из своих облачных сервисов, заставив их экстренно искать замену. На переезд было выделено всего-навсего несколько дней.

На фоне всего этого Microsoft активно теряет крупнейших клиентов, ранее закупавших у нее сотни тысяч лицензий на ее продукты. В числе последних – «Газпром», купивший более 130 тыс. лицензий российской «Ред ОС» на замену Windows.

И это не единичный случай. Так, в мае 2022 г. «Росатом» объявил о закупке лицензий российской ОС Astra Linux для 130 тыс. рабочих мест. Осенью 2023 г. массовое избавление от Windows инициировали «Россети» - они сообщили о приобретении более 100 тыс. лицензий ОС «Альт» компании «Базальт СПО». В феврале 2024 г. импортозаместиться по-крупному решил ВТБ – CNews писал, что банк намерен перевести около 86 тыс. своих сотрудников с Windows на Astra Linux.

Обычных пользователей Windows, безусловно, интересует в тысячи раз больше, нежели российские Linux – в марте 2024 г. ОС Microsoft была установлена на 85,96% ПК и ноутбуков в России против 5,82% у macOS и 2,14% у Linux (статистика StatCounter). Однако подавляющее большинство российских пользователей даже не думают тратить деньги на лицензионную Windows – за последние два года россияне так сильно полюбили пиратский софт, что даже перестали покупать как отдельные лицензии Windows, так и новые ноутбуки с предустановленной Windows, не желая переплачивать за лицензию.

На фоне всего вышесказанного возникает вопрос, как Microsoft, после всех своих санкций, будет восстанавливать доверие россиян, когда официально вернется на российский рынок. Ответа на него пока нет.