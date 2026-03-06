Разделы

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton


СОБЫТИЯ

06.03.2026 Louis Vuitton, Dior и Tiffany оштрафовали на $25 миллионов за утечки пользовательских данных 1
30.11.2009 Суд оштрафовал eBay на $2,5 млн за продажу духов 1
30.06.2008 eBay оштрафован на €40 млн в связи с продажей поддельной продукции Louis Vuitton 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12374 1
eBay Inc 1632 2
LVMH Louis Vuitton 31 2
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 499 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17296 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32340 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74368 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7743 1
Франция - Французская Республика 8020 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 1
