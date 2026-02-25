Разделы

Williams Peter Уильямс Питер


СОБЫТИЯ


25.02.2026 Гендиректора ИТ-компании, работавшей на правительство США посадили на семь лет за продажу секретов в Россию 2
24.10.2025 Экс-главу ИТ-«дочки» правительственного подрядчика в США обвинили продаже в Россию секретов кибероружия 2
16.11.2015 Ricoh представила свой первый 3D-принтер 1
07.10.2014 Ricoh представила новое программное решение для управления печатными заданиями 1
26.09.2014 Ricoh выпустила новую рулонную струйную цифровую печатную машину 1
24.09.2014 Ricoh анонсировала новую серию цифровых печатных машин для небольших типографий Pro C7100X 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Williams Peter и организации, системы, технологии, персоны:

Ricoh Europe 20 4
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 265 4
L3Harris - Trenchant - Azimuth - Linchpin Labs 2 1
LVMH Louis Vuitton 30 1
Moncler 3 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1629 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1366 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 204 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3537 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1381 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 2
Принтер - скорость печати 590 2
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 147 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 704 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 320 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1734 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 754 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 528 1
Кольцевой резонатор - оптический резонатор, в котором свет распространяется по замкнутой траектории в одном направлении 67 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1157 1
Web2Print - web-to-print - удаленная публикация - Веб-для-печати 6 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4985 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4854 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7693 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13420 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1761 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26206 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7069 1
Ricoh Pro ЦПМ - цифровая печатная машина 18 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2387 2
FreePik 1538 1
Ricoh VCSEL - поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором 5 1
Ricoh AM - 3D-принтер 2 1
Google Chrome - браузер 1664 1
Apple iOS 8336 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5229 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 549 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 631 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 3
Европа 24701 3
Африка - Африканский регион 3581 3
Ближний Восток 3057 2
США - Вашингтон - округ Колумбия 77 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13596 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 1
Канада 5001 1
США - Колумбия - Вашингтон 1459 1
Новая Зеландия 733 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4692 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7619 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 377 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 670 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 558 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6984 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8407 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 418 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 1
Химия - Пластмассы - Нейлон - семейство синтетических полиамидов 34 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5524 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
Formnext 3 1
