Индексная книга (каталог) CNews*
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Formnext
СОБЫТИЯ
|24.11.2016
|RangeVision выпустил новый 3D-сканер Spectrum 1
|17.11.2015
|Ricoh открывает для себя 3D-печать 1
|16.11.2015
|Ricoh представила свой первый 3D-принтер 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Formnext и организации, системы, технологии, персоны:
|Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 2
|Ricoh Europe 20 1
|Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies 47 1
|RangeVision - РВ 3 1
|Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 450 1
|Япония 13884 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488798, в очереди разбора - 720641.
Создано именных указателей - 205002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488798, в очереди разбора - 720641.
Создано именных указателей - 205002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.