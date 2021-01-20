Okdesk начал предлагать готовые интеграции с help desk крупных федеральных сетей

Okdesk первой из российских разработчиков help desk систем для B2B-клиентов начала предлагать список готовых интеграций с аналогичными программами крупных федеральных сетей. Благодаря этому сервисные компании теперь могут быстро автоматизировать получение заявок и взаимодействие со «Сбером», «Магнитом», X5 Retail Group, «Шоколадницей» и другими крупными заказчиками.

Теперь любая сервисная компания, использующая help desk систему Okdesk, может без каких-либо трудностей автоматизировать взаимодействие с такими крупными сетевыми организациями, как «Сбер», «Лента», Adidas, «Магнит», Inditex (бренды Zara, Bershka и т. д.), X5 Retail Group, «Шоколадница», Burger King, Bizerba и т. д. Это стало возможным за счет готовых интеграций Okdesk с service desk решениями, которые используют крупные федеральные сети.

Благодаря предложенным механизмам сервисная компания не потеряет ни одной заявки от своего заказчика, потому что она будет автоматически зарегистрирована в Okdesk. Обращение фиксируются с учетом всей необходимой информации: описанием, указанием точки продаж или обслуживания, приоритетом, нормативным временем решения и т. д. Такой подход позволяет обеспечить выполнение параметров соглашения об уровне предоставления услуг (Service Level Agreement, SLA).

Интеграция с некоторыми федеральными сетями позволяет автоматизировать сервисным компаниям и более сложные сценарии взаимодействия со службой заказчика. Например, обеспечить полный цикл решения заявки: обмен файлами, комментариями, этапами работ и т. д.

«Многие крупные компании используют корпоративные решения для управления сервисными процессами. Но для решения огромного количества вопросов по обслуживанию своих точек они привлекают партнеров. Однако по разным причинам заказчики не предоставляют подрядчикам доступ в свои help desk и service desk системы. Это приводит к разрыву сквозного процесса и проблемам во взаимодействии между сервисным партнером и заказчиком, потере заявок, несоблюдению SLA, - прокомментировал сооснователь и директор по развитию Okdesk Кирилл Федулов. - Благодаря уникальному для российского рынка набору готовых интеграций нашей системы с программами заказчиков сервисные компании решат множество проблем и минимизируют ручной труд на многих этапах взаимодействия. В первую очередь они повысят выработку своих специалистов до 30% и начнут выполнять до 100% заявок в срок. А крупные федеральные сети получат более качественный сервис со стороны своих партнеров».