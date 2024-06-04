CDEK.Shopping проанализировал потребительскую корзину после снижения беспошлинного порога

Сервис для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping оценил, как изменилась потребительская корзина после снижения порога беспошлинного ввоза. Об этом CNews сообщили представители CDEK.

1 апреля 2024 г. лимит на ввоз товаров для личного пользования снизился с одной тыс. до 200 евро. Теперь, если стоимость заказа превышает норму, нужно платить 15% от стоимости, но не менее двух евро за один кг.

Средний чек в апреле по сравнению с мартом упал на 14% — с 20 547 до 17,67 тыс. руб. В некоторых категориях сильно сократилось количество покупок. Так, бытовую технику заказывали на 50% меньше, а доля электроники сократилась на 26,7%. Небольшой спад показала парфюмерия — в этой категории стало на 8% меньше заказов.

Самый большой рост показала категория строительства и ремонта — в ней стало на 59% больше заказов. Незначительно выросли покупки одежды и обуви, а также товаров для красоты и ухода за собой — на 6–7%.

Некоторые бренды стали покупать значительно реже, хотя они все еще остаются лидерами по количеству заказов. Так, на 58% упали продажи Dyson, на 57% — Samsung, а продукцию Apple заказывали на 38% реже.

Но есть и компании, которым ситуация пошла на пользу. Продажи гаджетов Xiaomi выросли на 59%, а одежды Zara — на 51%. Товары спортивных брендов Nike, New Balance и Adidas тоже стали заказывать чаще — на 5–15,7%.

В топ-5 категорий за апрель по количеству заказов вошли одежда и обувь, электроника, красота и здоровье, парфюмерия, а также спорт и хобби.