Ozon не получит 4,5 миллиарда от компании, управлявшей его сгоревшим складом

Суд отказал юрлицу маркетплейса Ozon в иске к управлявшему его складом на Новой Риге ООО «Ориентир Запад-1». После крупного пожара, случившегося в 2022 г., обе компании пытались через суд взыскать друг с друга убытки.



Ozon получил отказ

Арбитражный суд Московской области отказал ООО «Интернет решения» (юрлицо Ozon) в иске на 4,5 млрд руб. к ООО «Ориентир Запад-1», которое управляло сгоревшим в 2022 г. складом Ozon, выяснил Shoppers. Заседание проходил в закрытом режиме.

«Ориентир Запад-1» входит в группу «Ориентир», являющуюся владельцем склада. Ozon подал иск в феврале 2025 г. и потребовал взыскать с девелопера 4,5 млрд руб. Пожар произошел третьего августа 2022 г. на складе на Новорижском шоссе, расположенном в районе города Истра.

В складе на Новой Риге находился фулфилмент-центр (фулфилмент — комплекс услуг интернет-магазина с момента оформления клиентом заказа до получения им покупки) для марктеплейса (площадка для продажи товаров сторонних продавцов).

Оzon Ozon оценил свои убытки от пожара в 10,8 млрд руб., 6,4 млрд руб. из которых он получил от страховщика

Возгорание затронуло территорию площадью 55 тыс. кв. м. На территории площадью 22 тыс. кв. м обрушилась кровля. Более тысячи сотрудников Ozon было эвакуировано. При пожаре пострадало 11 человек. Ozon оценил свои убытки в 10,8 млрд руб. 6,4 млрд руб. маркетплейс получил от «Ингосстраха».

Ответные меры

Осенью 2024 г. ООО «Ориентир Запад-1», после того, как сгоревший склад был восстановлен, тоже пытался через суд взыскать 3,7 млрд руб. с ООО «Интернет Решения», как писал «Коммерсант». «АльфаСтрахование», страховавшее риски «Ориентира», отказало компании в выплате, возможно потому, что пожарные системы, установленные в пострадавших помещениях не сработали.

В марте 2025 г. стало известно, что Ozon добился ареста имущества «Ориентир Запад-1» стоимостью 4,5 млрд руб. в качестве обеспечительной меры. Арбитражный суд Московской области принял такое решение. В ГК «Ориентир» уже посчитали его незаконным и подали заявление об отмене мер обеспечения.

По мнению девелопера, арест невозможен, поскольку имущество «Ориентир-Запад-1» (склад и счета) находятся в залоге у банка.

Склад на Новой Риге

Склад на Новой Риге был арендован Ozon у компании «Индустриальный парк “Ориентир запад-I”», владеющей в этом районе земельным участком площадью 229,8 тыс. кв. м Данный участок заложен в Альфа-банке.

Договор аренды был заключен в 2020 г. Согласно нему, Ozon арендует складские помещения площадью 121,5 тыс. кв. м, офисные помещения площадью 13,7 тыс. кв. м, помещения для хранения опасных товаров площадью 5,4 тыс. кв. м и контрольно-пропускные пункты (КПП) площадью 1,1 тыс. кв. м.

Цена годовой аренды одного кв. м для складских помещений составляет 3,9-4 тыс. руб., для офисных помещений — 2,8 тыс. руб., для помещений с опасными веществами и для КПП — 8 тыс. руб. Плата за обслуживание помещения составляет 1,2 тыс. руб. за 1 кв. м.