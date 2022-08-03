В Подмосковье горит огромный склад Ozon. Видео

В Подмосковье загорелся один из двух распределительных центров интернет-магазина Ozon. Горящее здание покинуло более тысячи человек, есть пострадавшие. По предварительным данным, площадь пожара составляет 20 тыс. кв. м.

Пожар на Ozon

Горит склад интернет-магазина Ozon. Пожар разгорелся на Новорижском шоссе, в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В результате пожара один человек погиб и еще 13 пострадали, пишут «РИА новости». По словам собеседника издания, у пострадавших, в основном, ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени.

К вечеру 3 августа в списках пропавших при пожаре числились 25 человек.

Пожар охватил площади распределительного центра маркетплейса. Площадь пожара составляет около 20 тыс. кв. м. Сотрудников эвакуируют. По данным МЧС, горящее здание покинуло более тысячи человек, тушить пожар вылетели два вертолета Ка-32. К тушению привлекли самолет.

Поджог рассматривается как единственная основная версия пожара, сообщило «РИА новости» со ссылкой на экстренные службы.

В своем официальном Telegram-канале Ozon сообщил, что заказы, которые должны ехать покупателям из загоревшегося склада будут отменены. Для записи на поставки компания предлагает продавцам другие склады. Ozon компенсирует стоимость товаров, которые будут утрачены или повредятся.

Как пишут «РИА новости», ссылаясь на оценку Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара на складе Ozon оценен более чем в 10 млрд руб. Здание застраховано на шесть млрд руб., а его содержимое — на 11 млрд руб. По словам президента союза, это один из крупнейших убытков за последнее время.

CNews ожидает от представителей Ozon комментариев по поводу инцидента.

Что там хранится

У интернет-магазина всего два распределительных центра. Второй располагается в Москве на Рябиновой улице. На них хранятся самые востребованные товары, которые потом отправляются в склады по разным городам России.

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На Ozon продаются самые различные категории товаров от продуктов до бытовой техники. В том числе, на маркетплейсе можно приобрести одежду, стройматериалы, косметику, спортивные товары и пр.

Горит распределительный центр Ozon в Подмосковье

Торговать на площадке может любой человек или компания. Главное условие — быть самозанятым, ИП или работать как юрлицо.

Объем бизнеса

По итогам 2021 г. убыток Ozon составил 56,8 млрд руб. против показателя 22,264 млрд руб. по итогам 2020 г. Выручка компании составила 178,2 млрд руб., что на 71% больше, чем в 2021 г., писал «Коммерсант» со ссылкой на финансовый отчет компании.

Площадь возгорания около 20 тыс. кв. м. Источник: Telegram-канал MPGO

В июле 2022 г. ценные бумаги Ozon стремительно подорожали на 12% менее чем за день. Это стало следствием заявления Президента России Владимира Путина о необходимости изменения механизмов финансирования российских ИТ-компаний. Глава государства поручил им сформировать механизмы привлечения частного капитала.

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Как следует из динамики торгов на Московской бирже, депозитарные расписки Ozon упали в цене после новости о пожаре на складе в Подмосковье. До этого события бумаги стоили 1283,5 руб., к 14:22 3 августа 2022 г. их стоимость упала до 1197 руб.

Ранее и Ozon, и «Яндекс» были на грани технического дефолта из-за прекращения торгов их акциями на иностранных биржах. Позже Ozon нашел возможность избежать техдефолта.