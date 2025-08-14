Разделы

Технологический кластер «СФ Тех» и компания Pokkels объявляют о стратегическом партнерстве

Технологический кластер «Софтлайн Технологии» ГК Softline («СФ Тех») и компания Pokkels, участник российского рынка промышленного лазерного оборудования, объявили о начале стратегического партнерства. Цель сотрудничества – совместное развитие и внедрение решений в области лазерных систем и автоматизированных комплексов, способных решать производственные задачи в ключевых отраслях экономики. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Pokkels производит серийное оборудование для бесконтактной лазерной очистки разных типов загрязнений, аппараты ручной лазерной сварки, сканаторные системы и другое оборудование. Инженерные решения компании, объединенные с компетенциями «СФ Тех», усилят позиции и на отечественном рынке оборудования для высокоскоростной лазерной гравировки и маркировки с нанесением изображений на всех типах поверхностей – от высокотвердых сплавов и титана до резины и драгоценных металлов.

Развитие рынка гравировки обусловлено законодательным расширением перечня продукции, подлежащей обязательной маркировке в системе «Честный знак», куда уже были включены парфюмерно-косметическая продукция, бытовая химия и напитки. В ближайшее время маркировка также станет обязательной для сладостей, строительных материалов и других товаров. Оборудование Pokkels, внедряемое во множестве отраслей, разработано для интеграции в производственные линии, работает без расходных материалов, обеспечивает стабильное качество и высокие скорости маркировки, одобрено ЦРПТ и рекомендовано для использования в программе «Честный знак».

«Стратегическое партнерство с Pokkels согласуется с нашим курсом на развитие активного сотрудничества с современными технологическими инженерными компаниями, способными усилить портфель решений кластера. За восемь лет команда Pokkels, основанная выпускниками МГТУ им. Н.Э. Баумана, прошла путь от стартапа до ведущего игрока рынка лазерного оборудования, развивающего отечественную инженерную школу передовых технологических разработок и обеспечивающего коммерческое внедрение этих решений. Объединенные возможности «СФ Тех» и Pokkels создают новый центр компетенций в области лазерных технологий, способный ускорить внедрение российских решений в промышленный контур страны», – сказал Роман Кувшинов, член совета директоров ГК Softline.

цифровизация

«Партнерство с «СФ Тех» открывает возможность для масштабирования современных лазерных технологий в рамках интегрированной промышленной платформы, совместной разработки и продвижения решений, востребованных в десятках отраслей - от машиностроения до энергетики. Мы видим в этом сотрудничестве серьезный синергетический эффект и стратегические перспективы как для наших компаний, так и для промышленности России в целом», – отметил Михаил Олегин, основатель и генеральный директор Pokkels.

Объединение инженерной экспертизы Pokkels и промышленно-технологической инфраструктуры «СФ Тех» позволит ускорить разработку перспективных продуктов, расширить линейку решений в области аддитивных технологий, а также обеспечить дальнейшее раскрытие спроса на лазерные технологии за счет повышения доступности серийного оборудования.

