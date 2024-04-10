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Клименко Артем
СОБЫТИЯ
|10.04.2024
|Разработчик ИT-продуктов для промышленности Bimeister вошел в состав группы ОМЗ 1
|22.02.2023
|Российский разработчик цифровых решений для промышленности Bimeister объявил об изменениях в управленческой структуре 1
Клименко Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 69 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13599 1
|Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Bimeister Flow - Bimeister Right - Bimeister Control - Bimeister Standard - Bimeister Construct - Bimeister Data 4 1
|Кузин Сергей 16 1
|Хафизов Евгений 10 1
|Кувшинов Роман 16 1
|Стрелков Сергей 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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