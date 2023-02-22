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Российский разработчик цифровых решений для промышленности Bimeister объявил об изменениях в управленческой структуре

Группа компаний Bimeister объявила об изменениях в организационной модели и новых назначениях в компании в I квартале 2023 г. Это связано с масштабированием бизнеса и увеличением продуктового портфеля компании.

В структуре группы выделено четыре юридических лица: «Бимэйстер холдинг», «Бимэйстер», «Бимэйстер инжиниринг» и «Академия Бимэйстер». Компания «Бимэйстер холдинг» отвечает за разработку программных продуктов и является головной компанией группы. Генеральным директором компании назначен Артем Клименко, который ранее занимал должность исполнительного директора. Техническим директором стал Сергей Стрелков. Он будет отвечать за весь процесс разработки и развития программных продуктов для проектирования, строительства и эксплуатации промышленных объектов. Ранее он руководил направлением разработки BIM в компании. Евгений Хафизов, основатель ГК Bimeister и председатель совета директоров, будет заниматься стратегическим развитием всей группы.

Компания «Бимэйстер» сосредоточится на управлении всем циклом проектной и коммерческой деятельности, а также маркетинге и PR-направлении. Генеральным директором компании стал Сергей Кузин, который ранее занимал должность коммерческого директора ГК Bimeister.

«Нашей главной задачей станет своевременное выполнение всех контрактных обязательств перед нашими клиентами — крупными компаниями энергетического и газового сектора. В этом году мы ставим перед собой цель занять лидирующие позиции на рынке цифровизации промышленных объектов, предлагая нашим клиентам лучшие решения для их бизнес-задач», — сказал Сергей Кузин, генеральный директор «Бимэйстер».

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«Бимэйстер инжиниринг» продолжит развивать направление 3D-моделирования, оцифровки документации и формирования нормативно-справочной информации, а также внедрения продуктов.

Стратегической целью «Академии Бимэйстер» станет подготовка кадров для строительной отрасли в области информационного моделирования, в том числе с использованием ПО Bimeister.

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