ГК Softline купила контролирующую долю в «ОМЗ – Информационные Технологии»

ГК Softline объявила о приобретении контролирующей доли в «ОМЗ – Информационные Технологии» (ООО «ОМЗ-ИТ») и начале стратегического партнерства с группой «ОМЗ Перспективные Технологии» («ОМЗ ПТ»). «ОМЗ-ИТ» – ИТ-холдинг, специализирующийся на инжиниринге цифровых решений для промышленности, входящий в группу «ОМЗ Перспективные Технологии».

В результате сделки ГК Softline существенно расширит свое присутствие на рынке решений для цифровой трансформации промышленного сектора за счет формирования индустриального кластера программных продуктов и решений В портфель софтверных активов «ОМЗ-ИТ» входит целый ряд цифровых продуктов для автоматизации ключевых процессов и задач промышленных предприятий, среди которых: цифровые информационные модели предприятий, оборудования и систем; управление проектами капитального строительства; проектно-технический документооборот и управление 3D-моделями и другие решения. Эти продукты успешно эксплуатируют крупнейшие российские корпорации в промышленности, строительстве, энергетической, нефтехимической и других отраслях.

Решения «ОМЗ-ИТ» станут ядром нового индустриального кластера продуктов для управления промышленными предприятиями на всех этапах их жизненного цикла, сформированного на базе продуктового субхолдинга Softline – SL Soft. Дальнейшее развитие кластера предполагает консолидацию рынка импортонезависимых решений в области управления и эксплуатации промышленных активов

«Мы рады, что «ОМЗ ИТ» вступает в новую фазу развития с помощью признанного лидера ИТ-рынка ГК Softline, что простимулирует развитие продуктовых активов и обеспечит доступ к ним широкой клиентской базы», – сказал Роман Кувшинов, генеральный директор группы «ОМЗ Перспективные Технологии». Расширение портфеля собственного ПО и развитие отраслевых продуктовых направлений относятся к ключевым приоритетам, обозначенным ГК Softline в своей стратегии развития до 2030 г. Формирование кластеров отраслевых продуктов позволит группе отвечать на растущие запросы крупных заказчиков в области цифровой трансформации и предлагать рынку комплекс зрелых импортонезависимых ИТ-решений.

Сделка с «ОМЗ-ИТ» может обеспечить до 25% ранее объявленного прироста прогнозного показателя EBITDA группы (по про-форма), согласно которому в случае успешного завершения всех таргетируемых компанией сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 г. EBITDA может вырасти до 10 млрд руб. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд руб.