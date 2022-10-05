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Ко Дню учителя «Сбер» запустил раздел с ответами на вопросы из школьной программы

Помогать детям с уроками теперь могут виртуальные ассистенты «Салют» — они научились отвечать на вопросы из школьной программы. Ребенок может самостоятельно задавать вопросы по математике, русскому языку и литературе: «Сбер», «Джой» и «Афина» все подробно объяснят. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новый раздел с популярными вопросами школьников разработан совместно с экспертами проекта «Теперь понятно» на образовательном маркетплейсе Edutoria от «Сбера». Контент по школьной программе дополняет детскую энциклопедию «Почемучка» — ответы ассистентов «Салют» на тысячи детских вопросов. «Что такое деление с остатком?», «Как писать жи-ши?», «Как сделать фонетический разбор?» — ассистенты «Салют» дадут базовые определения и назовут формулы, напомнят порядок действий при решении примеров, ответят на вопросы о правописании и посоветуют, как успешно выполнить домашнее задание. Все ответы связаны аудиоподсказками: ребенок, даже если он не умеет читать, перемещается из одного вопроса в другой, путешествует по базе знаний, развивается и получает удовольствие.

Энциклопедия «Почемучка» — это тысячи проверенных экспертных ответов на детские вопросы обо всем на свете каждый день 24 часа в сутки: про естественные науки расскажут биологи («Салют, откуда берется огонь?», «Салют, почему рыбы не тонут в воде?»), про отношения и воспитание — психологи («Салют, может ли быть депрессия у подростка?»), про безопасность — специалисты поисково-спасательного отряда («Салют, что делать, если потерялся на улице?»), про музыку, искусство, космос и пр. — детское издательство «Розовый жираф».

Образовательный контент уже доступен на умных устройствах Sber: SberBox, SberBox Top, SberBox Time и SberPortal, телевизорах под управлением «Салют ТВ» и в мобильных приложениях «Салют» и «Сбербанк онлайн». Также можно задать вопросы ассистентам «Салют» в мобильном приложении сервиса «Звук».

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Безопасность

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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