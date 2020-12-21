«Сбер» начал продажи 10-дюймового смарт-дисплея SberPortal. Цена

«Сбер» объявил о старте продаж анонсированного в сентябре смарт-дисплея SberPortal. Первая партия SberPortal также доступна с 21 декабря в фирменных магазинах SberShop в Москве.

SberPortal объединяет в себе продвинутую акустику, экран высокого разрешения, видеозвонки, специальные контентные и развлекательные приложения, а также множество полезных навыков ассистентов семейства «Салют», обогатившихся умением совершать поиск в интернете. Устройством можно управлять голосом, жестами и прикосновениями, а встроенное распознавание лица позволит устройству узнавать и приветствовать своего владельца.

Смарт-дисплей оснащён сложной микрофонной матрицей с шестью чувствительными микрофонами, которая разработана совместно с институтом Fraunhofer IIS. Благодаря этому решению устройство способно качественно распознавать голосовые команды пользователя даже в условиях постороннего шума, громкой музыки или удалённости говорящего. Вызов виртуальных ассистентов может производиться как единым словом-активатором «Салют!», так и обращением по имени к выбранному в текущий момент ассистенту — «Сберу», «Афине» или «Джой».





В устройстве поддерживаются жесты для управления плеером воспроизведения медиаконтента и виртуальным ассистентом. Жестами можно управлять и специально разработанными для устройства играми.

SberPortal уже понимает следующие жесты: жест V (латинская V, образованная указательным и средним пальцем) для активации ассистента; большой палец вверх или вниз, чтобы поставить лайк треку при прослушивании музыки или отменить его; жест «Стоп/Продолжить» (открытая ладонь) для приостановки и продолжения воспроизведения.

Привычное управление через тачскрин, также возможен вариант использования виртуального пульта и виртуального геймпада для взаимодействия со смартфона через приложение «СберСалют».

В SberPortal установлено адаптированное под устройство приложение сервиса «СберЗвук». Оно поддерживает формат воспроизведения треков, которые записаны без потери качества (такие композиции отмечены значком HQ). При создании таких треков используется кодек FLAC. Он не удаляет акустически значимой информации из аудиопотока и не приводит к ухудшению качества звучания музыкальных композиций.

Для слушателей эфирного радиовещания в SberPortal доступно большинство национальных радиостанций — эта функция реализована в партнёрстве с Единым индустриальным радиоплеером и сервисом «СберЗвук».

Чтобы совершить видеовызов, достаточно сказать: «Салют, позвони маме» — и виртуальный помощник инициирует звонок с видеосвязью, для этого необходимо войти на SberPortal в учётную запись в мессенджере Telegram. Во время видеозвонка пользователь всегда остаётся в кадре даже во время движения. Для этого AI-камера с широкоугольной оптикой следит за положением фигуры говорящего и постоянно держит его в фокусе.

На SberPortal доступно множество игр: головоломок, таймкиллеров, аркадов и спортивных симуляторов. Управлять играми можно с помощью виртуального геймпада и виртуального пульта в мобильном приложении СберСалют, а также жестами — например, в музыкальной ритм-игре Beat Dancer, эксклюзивно разработанной для устройства. В ходе игры камера SberPortal распознаёт позы и жесты игрока, который использует свои руки и тело, чтобы ловить летящие объекты и уворачиваться от препятствий под зажигательный музыкальный трек.

Пользователи SberPortal получат доступ к целому перечню фирменных приложений, среди которых.

«Заказ продуктов». Сервис доставки еды и продуктов реализован через интеграцию с популярным сервисом Самокат, полный ассортимент товаров которого уже доступен на SberPortal. Виртуальный ассистент поможет собрать корзину и найдёт нужные товары по названию бренда, по категории блюда, по категории продукта, а также готовые завтраки.

«СуперШеф» — приложение с пошаговыми видеорецептами авторских блюд. Здесь доступны различные варианты настройки — можно выбрать кухни стран мира, категории блюд, пересчитать ингредиенты на нужное количество персон. В том числе доступны подборки от известных кулинаров (например, рецепты от Юлии Высоцкой). Шаги озвучивает виртуальный ассистент, а перемещаться по рецепту можно, отдавая голосовые команды, не отрывая рук от готовки.

Помимо фирменных приложений, пользователи SberPortal получат доступ к постоянно пополняемой коллекции SmartApps от внешних разработчиков в фирменном маркетплейсе SmartMarket. С момента запуска SmartMarket значительно расширился и сейчас насчитывает более ста приложений. Среди них уже доступны интерактивные развивающие приложений для детей, в том числе, «Ам Ням, пора спать!» — интерактивное приложение для засыпания, показывает сказки и помогает отгадывать простые загадки, пожелает спокойной ночи.

Для просмотра десятков тысяч фильмов, сериалов и образовательных лекций SberPortal интегрирован с мультимедийным сервисом Okko. Последние новинки и премьеры, классика мирового кинематографа, актуальные сериалы, концерты, детский контент — каждый SberPortal уже имеет доступ к 60 000 фильмов и сериалов по подписке «Оптимум» от Okko на три месяца. С помощью виртуальных ассистентов Салют к просмотру фильма можно заказать попкорн или другие снеки — достаточно просто произнести: «Салют, хочу попкорн».

В SberPortal, как и в ТВ-приставке SberBox, реализована возможность совершать покупки во время просмотров фильмов — за это отвечает функция «Видеошопинг». Например, она распознаёт одежду героев фильма и находит оригинал или альтернативу в онлайн-магазинах партнёров.

При активации SberPortal сразу доступен пакет ТВ-каналов Silver от «Лайфстрима», он позволяет смотреть более 185 цифровых телеканалов — достаточно лишь подключения к Wi-Fi. После окончания пробного периода подписки 20 телеканалов доступны всегда и бесплатно.

Благодаря синхронизации умных устройств от «Сбера» в мобильном приложении «СберСалют» и технологии SberCast можно попросить виртуального ассистента в SberPortal включить нужный канал на телевизоре, к которому подключена ТВ-приставка SberBox.

Устройство с премиальной акустикой от Harman Kardon, 10-дюймовым HD-экраном, AI-камерой и интегрированными виртуальными ассистентами Салют уже можно заказать в официальном интернет-магазине за 29 990 руб. Для владельцев годовой подписки «СберПрайм» при оформлении заказа онлайн действует специальная цена на устройство — 28 990 рублей, а в качестве дополнительной привилегии — апгрейд в сервисе «СберЗвук» на SberPortal до высокого качества звучания сроком на 12 месяцев с момента активации устройства.

В подарок к смарт-экрану все покупатели получат трёхмесячную подписку на «Okko Оптимум», пакет ТВ-каналов, а также «СберЗвук» с обширной библиотекой треков в высоком качестве сроком на три месяца.