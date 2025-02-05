Разделы

ПО Безопасность ИТ в банках
|

«СберМаркетинг» запускает программу по поиску уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty

«СберМаркетинг» предложил независимым исследователям кибербезопасности проверить защищенность ресурсов и повысить уровень безопасности цифровых решений на платформе BI.Zone Bug Bounty. Программа охватит сайт компании, онлайн-магазин SberShop, платформу для управления маркетинговыми процессами Task Tracker и другие сервисы. Багхантеры получат вознаграждение в зависимости от уровня критичности найденных уязвимостей. Максимальная сумма выплаты составляет 80 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Андрей Левкин, руководитель продукта BI.Zone Bug Bounty: «Багбаунти — это эффективный инструмент для своевременного выявления уязвимостей. Запуск программы СберМаркетинга на BI.ZONE Bug Bounty демонстрирует зрелый подход к кибербезопасности и доказывает, что современные компании готовы активно инвестировать в безопасность цифровых продуктов. Такое сотрудничество позволяет вовлечь в процесс поиска уязвимостей большое количество исследователей безопасности, что не только укрепляет защиту проектов, но и задает высокий стандарт для всей отрасли».

Данила Сергушкин, отдел кибербезопасности «СберМаркетинга»: «Искусственный интеллект постоянно развивается, нейросети уже способны оперативно автоматизировать многие процессы. Однако технологии не могут полностью заменить специалистов, которые обладают высокой квалификацией, творческим подходом и нестандартным мышлением. Независимые исследователи кибербезопасности постоянно развивают свои навыки и применяют все новые подходы при поиске уязвимостей. Для нас запуск программы «СберМаркетинга» на BI.Zone Bug Bounty — еще один шаг к дальнейшему усилению защиты наших ресурсов, а для багхантеров — возможность получить вознаграждение за найденные уязвимости».

Не на бумаге, а в коде: игроки ИТ-рынка инвестируют в интеграцию своих продуктов
Импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в облако и сократить расходы на 30%: кейс Level Group

Продано легендарное здание «Центрального телеграфа», где располагалось Минкомсвязи

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения могут исчезнуть в любой момент

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще