«СберМаркетинг» запускает программу по поиску уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty

«СберМаркетинг» предложил независимым исследователям кибербезопасности проверить защищенность ресурсов и повысить уровень безопасности цифровых решений на платформе BI.Zone Bug Bounty. Программа охватит сайт компании, онлайн-магазин SberShop, платформу для управления маркетинговыми процессами Task Tracker и другие сервисы. Багхантеры получат вознаграждение в зависимости от уровня критичности найденных уязвимостей. Максимальная сумма выплаты составляет 80 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Андрей Левкин, руководитель продукта BI.Zone Bug Bounty: «Багбаунти — это эффективный инструмент для своевременного выявления уязвимостей. Запуск программы СберМаркетинга на BI.ZONE Bug Bounty демонстрирует зрелый подход к кибербезопасности и доказывает, что современные компании готовы активно инвестировать в безопасность цифровых продуктов. Такое сотрудничество позволяет вовлечь в процесс поиска уязвимостей большое количество исследователей безопасности, что не только укрепляет защиту проектов, но и задает высокий стандарт для всей отрасли».

Данила Сергушкин, отдел кибербезопасности «СберМаркетинга»: «Искусственный интеллект постоянно развивается, нейросети уже способны оперативно автоматизировать многие процессы. Однако технологии не могут полностью заменить специалистов, которые обладают высокой квалификацией, творческим подходом и нестандартным мышлением. Независимые исследователи кибербезопасности постоянно развивают свои навыки и применяют все новые подходы при поиске уязвимостей. Для нас запуск программы «СберМаркетинга» на BI.Zone Bug Bounty — еще один шаг к дальнейшему усилению защиты наших ресурсов, а для багхантеров — возможность получить вознаграждение за найденные уязвимости».