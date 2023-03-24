Не только Telegram и VK: в каких соцсетях предприниматели продают в 2023 году

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») опросили российских предпринимателей и выяснили, как они продвигают бизнес на новых площадках, какие соцсети считают самыми подходящими для продаж и как привлекают аудиторию. Опрос проводился в марте 2023 г. среди 200 ИП и владельцев бизнеса, сотрудников компаний и самозанятых, которые работают с «Юkassa». Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

В какие соцсети идут бизнесмены

Большинство опрошенных бизнесменов отметили, что продвижение в соцмедиа изменилось после блокировки в России популярных соцсетей. Многие перешли на российские площадки и попробовали их инструменты для продвижения бизнеса.

Так, по данным опроса «ЮKassa», половина предпринимателей в 2022-2023 гг. завели каналы в Telegram, 37% бизнесменов — аккаунты в VK. Около 12% ушли в «Дзен», 6% решили попробовать «Одноклассники», а 3% — Rutube.

Есть и те, кто сделал ставку на нестандартные для продаж и продвижения площадки. Например, несколько предпринимателей завели аккаунты в соцсети «Там-там», попробовали продвижение через Tinder и ЯRUS. По 3% опрошенных перешли также в Tenchat и Pinterest.

Видеомаркетинг и Telegram-боты — как продвигают товары и услуги

39% бизнесменов считают, что за последний год целевая аудитория у них не изменилась. Чуть меньше предпринимателей (33%) отмечают, что их аудитория стала меньше, чем год назад. Еще 22% бизнесменов, наоборот, отмечают рост аудитории после подключения к новым соцсетям. О том, что аудитория изменилась не количественно, а качественно, говорят 6% опрошенных.

Чтобы привлечь пользователей на новые площадки, 27% предпринимателей сделали ставку на видеоконтент, а 21% по-прежнему обращаются за продвижением своих товаров и услуг к блогерам. Еще 10% выбрали сторителлинг, 7% используют посевы, а 4% — челленджи. Около четверти опрошенных (26%) идут своим путем: используют таргетинг, публикуют новости на сайте, используют рассылки через Telegram-бота и продвигают бренд на своих личных страницах в соцсетях.

«Многие предприниматели считают, что потенциал у российских соцсетей достаточно высок. B2B- и В2С-бизнес стал чаще заводить аккаунты на таких площадках и запускать рекламные кампании. Бизнес-группы в соцсетях остаются эффективной и понятной точкой контакта с аудиторией. Сегодня аккаунты в соцсетях есть почти у любого бизнеса: от продуктовых магазинов до авиакомпаний. В этом году основной упор делают на продвижение в VK, в Telegram и на стриминговых сервисах. Продолжает развиваться инфлюенс-маркетинг, сохраняет популярность нативная реклама. Короткие видеоролики активнее используются во всех сферах бизнеса», — сказала Анна Тупикина, директор по маркетингу «Сбермаркетинга».

По ее словам, пользователи все чаще приходят в соцсети не только за общением и развлечениями, но и за покупками. Поэтому площадки активно разрабатывают инструменты, которые помогали бы бизнесу.

«По данным Mediascope, в феврале этого года количество активных пользователей запрещенных соцсетей снизилось почти на 60% к февралю 2022 г., как и суточное время использования. При этом аудитория VK выросла на 9%, а время в соцсети — на 3%. В Telegram пользователей стало на 41% больше, а время медиапотребления выросло на 39%. Аудитория “Одноклассников” приросла на 4%, но суточный серфинг в соцсети не изменился. Лидеры роста — VK и Telegram. Обе платформы выросли как по числу авторов, так и по объему публикуемого контента», — отметила Анна Тупикина.

По данным опроса «ЮKassa», в этом году большинство опрошенных респондентов (39%) увеличили бюджет на продвижение в соцсетях, 30% предпринимателей сохранили бюджет на уровне 2022 г., а 26% опрошенных его сократили. Только 3% предпринимателей продвигаются по бартеру, еще 2% — бесплатно, используя короткие видео.

Соцсети vs маркетплейсы

Большинство опрошенных — 62% — продают свои товары и услуги в VK, 43% — в Telegram. Продажи в «Одноклассниках» есть у 5%, в «Дзене» — у 4%. Почти четверть опрошенных — 21% — сказали, что вообще не продают в соцсетях и используют для этого маркетплейсы («Сбермегамаркет», Ozon, Wildberries), а также собственные сайты. Несколько опрошенных пробуют продавать в ЯRUS, Tenchat, через YouTube и «2ГИС».

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Исследование «ЮKassa» показывает, что продажи в российских соцсетях оценивают в основном средне — 36% респондентов отметили, что нашим площадкам еще есть над чем работать. А 29% предпринимателей и вовсе считают продажи на новых площадках неэффективными, и лишь 13% говорят, что продавать на них выгодно. При этом 11% респондентов отметили, что им нравятся некоторые инструменты российских соцсетей, а 8% признались, что до сих пор их не попробовали.

Как отмечает директор по развитию сервиса аналитики соцсетей JagaJam Максим Липко, за последний год российский рынок SMM адаптировался к изменениям и быстро восстанавливается.

«Стратегии присутствия брендов можно разделить на несколько сегментов. Первые — это те, кто полностью ушел из соцсетей, расформировав команды маркетинга. Чаще всего это международный крупный бизнес. Вторые сделали ренейминг и продолжают вести свои странички в соцсетях. Это те, кто локализовал бизнес в России. Есть и третьи — они продолжили работать в обычном режиме», — говорит эксперт.

По данным JagaJam, за год самый большой отток брендов был зафиксирован в TikTok (-59%) и Twitter (-38%). Рейтинг соцсетей, в которых стали чаще публиковать контент, возглавляет Telegram (+60%), за ним «Дзен» (+46%), «Одноклассники» (+43%), VK и YouTube (по +30%). Эти данные основаны на разнице количества страниц брендов, которые начали публиковать в соцсети контент в сравнении с теми, кто перестал публиковать контент за последний год», — сказал Максим Липко.

Самая подходящая соцсеть для продаж

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По мнению 39% бизнесменов, самая подходящая соцсеть для продаж в 2022-2023 гг. — это VK. На втором месте Telegram (29%), а на третьем месте — «Дзен», ее назвали около 12% опрошенных бизнесменов, «Одноклассники», RuTube и YouTube — около 20% респондентов. А один из бизнесменов открыл офлайн-точку — по его мнению, это самый надежный канал.

«За последний год предприниматели стали чаще использовать VK, Telegram, “Одноклассники”, “Дзен”. Эти площадки развиваются и позволяют без лишних вложений продавать в онлайне даже малому бизнесу. В VK есть тренд на видеоконтент: просматриваемость коротких роликов достигла 750 млн в сутки. Креаторам стоит обратить внимание на этот инструмент продвижения. Для B2B-сегмента по-прежнему актуальны истории успеха и распаковки в формате сторителлинга. Для продвижения предприниматели все чаще обращаются к Telegram-ботам», — отметил коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

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Опрос «ЮKassa» проводился в марте 2023 г. В исследовании поучаствовали 200 индивидуальных предпринимателей (61%) и владельцев бизнеса (21%), которые работают с «ЮKassa», а также сотрудники компаний и самозанятые (18%).

«ЮMoney» — российская финтех-компания. Команда компании работает в платежной индустрии более 20 лет. Сервис входит в экосистему «Сбера». Людям компания предлагает кошелек «ЮMoney», а бизнесу — прием платежей с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 70 млн кошельков, выпущено более 2,8 млн пластиковых и 25 млн виртуальных карт.

«ЮKassa» — сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney». Основные продукты: прием платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами и др. Ритейлерам в онлайне и офлайне «ЮKassa» предлагает услуги платформы по интеграции собственных финтех-решений в платежные сценарии клиентов. Среди таких финтех-решений — сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.

Юридическое лицо ЮMoney и «ЮKassa» — ООО НКО «ЮМани».