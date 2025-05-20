Исследование: треть россиян полагают, что их персональные данные скомпрометированы

BI.Zone и «СберМаркетинг» провели исследование «Население и кибербезопасность». В нем россияне рассказали, как относятся к обработке персональных данных компаниями.

Большинство опрошенных (92%) обеспокоены безопасностью персональных данных (ПДн), которые хранятся в организациях. Каждый второй (51%) слышал об утечках в компаниях, услугами которых пользуется. А примерно каждый третий (39%) считает, что его персональные данные уже скомпрометированы. Таковы выводы совместного исследования «СберМаркетинга» и компании по управлению цифровыми рисками BI.Zone.

Под ПДн респонденты чаще всего понимают личные сведения о человеке, которые позволяют его идентифицировать, — так их определили 65% опрошенных. Среди других вариантов — номера банковских карт, логины и пароли, электронная почта, информация о доходах.

Несмотря на опасения и широкую огласку утечек, 81% опрошенных готовы предоставить ПДн в обмен на участие в программах лояльности и другие выгоды. Причем 18% к этому готовы в любом случае, а 63% — в зависимости от того, насколько доверяют конкретной организации.

Важно и то, какие именно данные запрашиваются. Охотнее всего люди делятся с компаниями адресом электронной почты (81%), номером телефона (72%) и датой рождения (70%). Никнейм или ссылку на личный аккаунт в соцсетях согласны сообщить 28%, место жительства и должность — по 27%, место работы — 25%. Предоставить компании паспортные данные решаются только 7% респондентов, а мужчины делятся ими чаще женщин (12% против 3%). Молодые люди 18–24 лет охотнее раскрывают свой никнейм или аккаунт (44% против 28% для населения в целом), а почту — наоборот, реже остальных (70% против 81% для населения в целом). Это говорит о готовности пользователей открыто распространять общедоступные сведения о себе, которые можно найти в том числе у них в социальных сетях. Однако немногие решаются раскрыть более чувствительную информацию, опасаясь риска мошенничества.

Согласно российскому законодательству, компании обязаны запрашивать согласие пользователей перед обработкой их ПДн. Тем не менее 70% россиян отмечают, что получают рекламные рассылки от брендов без соответствующего разрешения.

Это может быть связано с тем, что некоторые организации оформляют согласие в скрытой или непонятной форме. В итоге пользователи часто дают разрешение на обработку ПДн, даже не осознавая этого. Более того, люди могут продолжать получать рекламные рассылки после отмены согласия, так как не все компании оперативно обновляют базы.

Муслим Меджлумов, директор по продуктам и технологиям BI.Zone, сказал: «Три четверти россиян готовы отказаться от услуг организаций, которые уже допускали утечку их личной информации в сеть. Для компаний это большие финансовые риски, в связи с чем мы рекомендуем придерживаться проактивной позиции в защите своих ресурсов и уделять особое внимание мерам кибербезопасности».