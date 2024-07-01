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«Авито» объявляет о запуске сертификации рекламных агентств

«Авито» впервые представил систему профессиональной сертификации для рекламных агентств, которая позволяет подтвердить уровень владения инструментами performance- и медийной рекламы платформы. Рекламодатели и профессиональные продавцы классифайда получат доступ к базе агентств, подтвердивших свои опыт и экспертизу. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Цель сертификации — помочь клиентам выбирать компетентных специалистов и повысить уровень доверия между ними. Сертификат присваивается в двух направлениях: продвижение магазина или услуг на платформе и проведение имиджевых кампаний бренда.

«Продвижение на классифайде». В этот блок входят правила размещения объявлений, оформление магазинов, подключение подписок и услуг продвижения, автоматизация и другие инструменты Авито для продавцов.

«Медийная реклама» включает в себя медийное размещения брендов на «Авито», форматы баннеров и спецпроектов, способы оплаты, особенности таргетирования и анализа результатов.

Получению сертификата предшествует подача заявки. При соответствии агентства всем необходимым критериям, оно получает доступ к тестированию.

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цифровизация

«Мы наблюдаем стремительный рост интереса к «Авито» со стороны рекламных агентств, рекламодателей и специалистов. За половину 2024 г. количество агентств, запускающих для своих клиентов медийную рекламу на «Авито», увеличилось на 52%. В то же время, число клиентов performance-направления выросло более, чем в 2,5 раза. Одними из первых сертифицированных партнеров стали MGCom, Elama, «СберМаркетинг», Click.ru, R-broker, входящие в число крупнейших игроков рынка. Запуская сертификацию рекламных агентств, «Авито» вносит вклад в развитие всего рынка медийной рекламы и упрощает клиентам процесс выбора надежного партнера», – сказал Яков Пейсахзон, директор по рекламе «Авито».

Возможность сотрудничества с платформой и прохождение сертификации доступны рекламным агентствам медийного или performance-направления независимо от масштабов и географии их бизнеса. На принятие решения о присвоении сертификата влияет в том числе репутация партнера. Одним из условий сертификации агентства будет успешное прохождение тестирования как минимум двумя сотрудниками. Статус сертифицированного партнера необходимо подтверждать раз в полгода. С полным перечнем условий можно ознакомиться, подав заявку на сайте.

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