Доля онлайн-канала в продажах мебели и товаров для дома по итогам первого квартала составила 30%

Аналитики гипермаркета Hoff изучили онлайн- и офлайн-продажи мебели и товаров для дома в России в первом квартале 2023 г., а «Сбермаркетинг» составил портрет типичного покупателя.

По данным Hoff, в январе-марте 2023 г. общие продажи мебели и товаров для дома по сети как в денежном выражении, так и в штуках выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Сбермаркетинга».

При этом продажи в онлайне увеличились на 10% в денежном эквиваленте. На сегмент e-commerce пришлось 30% от общей выручки против 28% за аналогичный период 2022 г. Средний чек в первом квартале 2023 г. по сравнению с первым кварталом 2022 г. сократился на 5%.

В I квартале 2023 г. аналитики Hoff зафиксировали резкий рост продаж сразу нескольких товарных групп в категориях «мебель»: чаще всего россияне покупали гардеробные системы, шкафы-купе и домашние библиотеки.

Продажи гардеробных систем в штуках в первом квартале выросли на 90% год к году. Спрос на шкафы-купе увеличился на 69%, средняя цена — 12 498 руб. Продажи домашних библиотек за год выросли более чем в 1,5 раза, средняя цена — 15 329 руб.

Также из мебели в первом квартале россияне интересовались деревянными кроватями — рост продаж год к году составил 19%, креслами (18%) и матрасами-топперами для дивана (15%). Более чем на четверть (28%) за год вырос спрос на крупную бытовую технику.

Среди товаров для дома самый высокий прирост в продажах год к году продемонстрировали сундуки с принтом — их продажи выросли на 126%. Также в два раза выросли продажи смесителей. Спрос на салфетки увеличился на 109%, продажи диффузоров увеличились на 65%, ортопедических принадлежностей — на 47%, столовых приборов — на 45%.

Мебель и товары для дома чаще покупают один раз в месяц

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Анализ «Сбермаркетинга» на основе данных исследовательской компании Mediascope показал, что больше всего мебель и товары для дома покупают в офлайн-магазинах, а решение о покупке чаще всего принимают женщины. Основной возраст покупателей – 25-44 года. На них приходятся 50% покупок. Доля покупок пользователей в возрасте 45-64 лет составляет 39%, а с 18 до 24 лет – 11%. При этом пенсионеры чаще домохозяек и офисных работников приобретают мебель и товары для дома.

«Большая часть (40%) клиентов совершают покупки один раз в несколько месяцев, три раза в месяц или чаще – 37%. Остальные 23% обновляют интерьер реже. Посуда и кухонная утварь, сантехника и аксессуары для ванных комнат, а также освещение – наиболее популярные покупки. А самые редкие – буфеты, горки, стенки и кухни. Решающими факторами для покупок служат широкий ассортимент, акции и распродажи, а также отзывы. Покупательское поведение в сегменте мебели отличается от других сфер: здесь практически нет импульсивных покупок, и на принятие решения уходит много времени», – сказала Ксения Бочкарева, директор по продажам «Сбермаркетинга».

Дизайн может добавить к стоимости продукта 20-25%

«В стране несколько вузов, выпускающих востребованных на мировом рынке дизайнеров, и количество абитуриентов ежегодно растет. Например, по данным Института бизнеса и дизайна (B&D), общее число студентов выросло на 55% за последние три года. Средняя зарплата дизайнера (без указания специфики деятельности) по России составляла 51 527 руб. в 2021 г. и 61 387 руб. в 2022 г. Уровень зарплаты может доходить до нескольких сотен тысяч рублей, все зависит от профессионального опыта. На рынке труда пока представлено небольшое количество вакансий в сфере мебельного дизайна. Не все производители пока еще понимают, что вклад в дизайн окупает вложенные инвестиции в несколько раз. Эстетические качества продукта способны увеличить продажи и оборот. По примерным оценкам российских экспертов, дизайн может добавить к стоимости продукта 20-25%, особенно в B2C-сегменте», — отметила Александра Бобрецова, руководитель проекта «Фабрика дизайна», представитель президента «Союза дизайнеров России» по Северо-Западному федеральному округу.

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