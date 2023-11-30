Спрос на смартфоны за год вырос на треть

Эксперты «Сбермаркетинга» и аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» изучили спрос на смартфоны и рекламные затраты на их продвижение на рынке. Результаты исследования показали, что за 10 месяцев 2023 г. число покупок смартфонов выросло на 35%, а средняя цена – на 13%, до 20 970 руб. А вот китайские бренды заняли 9 из 10 позиций в топе рекламодателей. Об этом CNews сообщили представители «Сбермаркетинга».

Россияне стали на 30% чаще покупать смартфоны стоимостью более 60 тыс. руб.

За 10 месяцев 2023 г. число покупок смартфонов выросло на 35%, а медианная цена – на 13%, до 20 970 руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Число покупок аксессуаров для телефонов уменьшилось на 7%, а цена стала больше на 19% и составила 5571 руб. Чаще всего в 2023 г. россияне выбирали китайские бренды. Лидером продаж стал бренд Xiaomi.

В период распродаж с 1 по 12 ноября 2023 г. количество продаж смартфонов увеличилось на 21%, а медианная цена – 14%, до 26 560 руб. относительно такого же периода 2022 г. Спрос на аксессуары также стал больше. Продажи выросли на 5%, а стоимость – на 14%, до 5910 руб.

Эксперты «Чек индекса» отмечают, что рост продаж смартфонов происходит как на фоне низкой базы 2022 г., так и изменений валютных курсов. Наибольший спрос среди пользователей приходится на смартфоны «средней» ценовой категории – от 15 до 30 тыс. руб. На их долю приходится более половины всех продаж на российском рынке. Однако в конце лета и осенью 2023 г. спрос быстрее увеличивался на более дорогие модели смартфонов, в ценовой категории свыше 60 тыс. руб. Рост числа покупок в данном сегменте превышал прошлогодний уровень на 30-35%.

9 из 10 рекламодателей – китайские бренды

Общие рекламные расходы за девять месяцев 2023 г. среди брендов смартфонов снизились на 11%, до 1,5 млрд руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Infinix лидирует по объемам рекламных затрат. Их медиаинвестиции в знание бренда выросли в 52 раза (за счет низкой базы в 2022 г.). Tecno Mobile – на втором месте. Их рекламные расходы стали больше на 58%. Xiaomi – на третьем месте, при этом сократил траты на рекламу на 68%. Honor увеличили расходы на продвижение в 5 раз и оказались на четвертом месте, а Realme – на 71% (пятое место).

В 2023 г. китайские бренды смартфонов заняли девять позиций из десяти в списке рекламодателей. В 2022 г. было семь позиций. Чаще всего смартфоны рекламируют мобильные операторы, маркетплейсы и магазины электроники и бытовой техники.

В 2022 г. в пятерку лидеров рекламодателей среди производителей смартфонов входили: Xiaomi, Samsung, Apple, Tecno Mobile и Huawei.

За девять месяцев 2023 г. бренды смартфонов чаще всего рекламировались по ТВ. Совокупная доля в 2023 г. составила 65% (более 1 млрд руб.), интернета – 16% (свыше 247 млн руб.), прессы – 15% (порядка 237 млн руб.). За аналогичный период 2022 г. на ТВ приходилось 77% (более 1,3 млрд руб.), на наружную рекламу – 11% (свыше 188 млн руб.), интернет – 8% (порядка 140 млн руб.).

Об исследовании

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Рекламная аналитика подготовлена с использованием данных по мониторингу рекламы в СМИ исследовательской компании Mediascope с применением эстимации и внутренних исследований агентства «Сбермаркетинг». В исследовании учтены расходы на медиапродвижение совместно с партнерским продвижением брендов. В расчетах учтены рекламные расходы на ТВ, радио, прессу, интернет (в 2022 г. – короткие онлайн-видеоролики и баннеры на десктопе, в 2023 г. – онлайн-видеоролики на десктопе) и наружную рекламу.

Аналитика продаж основана на обезличенных агрегированных данных компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных, ежедневно принимает по 55 - 57 млн кассовых чеков, с более 1,1 млн онлайн-касс в России, покрытие 30% всех касс и розничного оборота России). Для анализа использовалась агрегированная информация о продажах из сетевой и традиционной (несетевой) торговли. Аналитические модели работают на базе 90 млрд чеков в системе BigData компании и накопленной экспертизе за семь лет.

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«Чек индекс» - аналитический ресурс компании «Платформа ОФД». Для анализа использует агрегированную обезличенную информацию о продажах из сетевой и традиционной (несетевой) торговли, сферы услуг.