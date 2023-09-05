«Улыбка радуги» при поддержке GlowByte перенесла маркетинговые кампании с SAS на Mindbox

Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом «Улыбка радуги» совместно с ИТ-партнером GlowByte завершила миграцию маркетинговых кампаний с SAS на российскую платформу Mindbox. Благодаря проекту удалось сохранить необходимый уровень маркетинговых активностей, а также увеличить доставляемость мобильных push-уведомлений.

Новое решение позволяет отправлять коммуникации в каналах SMS, Push, Email и параллельно выгружать информацию о персональных предложениях на кассы, чтобы клиент, придя в магазин, мог ими воспользоваться. Аналитики «Улыбки радуги» формируют персональные предложения на основе математических моделей, учитывающих склонности клиентов к определенной товарной категории и вероятности отклика на соответствующее предложение. Такой процесс также дает возможность предложить клиенту наиболее релевантный продукт и проконтролировать, что предложением воспользуется именно тот клиент, которому оно отправлено.

«После ухода SAS с российского рынка в “Улыбке радуге”, как и в других компаниях, столкнулись с необходимостью выбора и запуска равноценной замены. После совместного с GlowByte анализа предложений на рынке мы остановились на Mindbox как на решении с самыми с широкими функциональными возможностями для бизнеса. Использование MindBox позволило нам без потерь в качестве и скорости перенести управление коммуникациями в отечественную систему, а также, уверены, поможет повысить эффективность взаимодействия с нашими покупателями», — сказал Максим Бекиш, ИТ-директор «Улыбки радуги».

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«При выборе и внедрении решения нужно было найти баланс между длительностью проекта, полнотой функционала и возможностями для дальнейшего развития. Мы рады, что удалось выполнить поставленную задачу и “Улыбка радуги” благополучно заменила в своих процессах SAS. Надеемся, что платформа будет дальше развиваться и активно использоваться бизнесом, в том числе для решения новых задач, например, персонализации клиентского опыта на сайте и в мобильном приложении», — сказал Артем Гасумян, руководитель направления компании GlowByte.

«“Улыбка Радуги” перенесла в Mindbox функционал, который раньше она реализовывала с SAS. У федеральной сети есть собственная модель, которая помогает подбирать предложения под интересы клиентов. С учетом этих данных компания отправляет сообщения клиентам с помощью Mindbox. Уже есть первые результаты интеграции: например, у компании выросла доставляемость мобильных push-уведомлений. Рассчитываю, что Mindbox и дальше будет помогать “Улыбке Радуги” развивать персонализированные коммуникации», — сказала Кристина Козлитина, менеджер по успеху клиентов Mindbox.