Получите все материалы CNews по ключевому слову
Хан Дмитрий
СОБЫТИЯ
Хан Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Аурига - Auriga 75 2
|Aquila Space 2 2
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1251 2
|Apple iPhone 6 4862 2
|Космодром Байконур 1071 2
|Иванов Сергей 400 2
|Кокорич Михаил 8 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422582, в очереди разбора - 726559.
Создано именных указателей - 191144.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.