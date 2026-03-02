Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191144
ИКТ 14739
Организации 11415
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26630
Персоны 83176
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 883

Хан Дмитрий


СОБЫТИЯ


02.03.2026 Началось банкротство создателя уникального российского оборудования для квантовых сетей 1
04.02.2020 «Роскосмос» довел до банкротства российскую частную космическую ИКТ-компанию 1
27.08.2019 «Роскосмос» поставил на грань банкротства российскую частную космическую компанию 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Хан Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Аурига - Auriga 75 2
Aquila Space 2 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 94 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 2
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1048 2
Cybernaut 4 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3290 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1105 2
Судебная власть - Judicial power 2417 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7210 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1400 2
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 209 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1251 2
Apple iPhone 6 4862 2
Космодром Байконур 1071 2
Иванов Сергей 400 2
Кокорич Михаил 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 159045 3
Земля - планета Солнечной системы 10707 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1794 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18432 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2729 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6715 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7834 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5938 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7627 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17501 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 507 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55270 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 233 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1257 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422582, в очереди разбора - 726559.
Создано именных указателей - 191144.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще