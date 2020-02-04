«Роскосмос» довел до банкротства российскую частную космическую ИКТ-компанию

Частная космическая компания «Даурия» не смогла оправдаться в судах перед заказчиком ее спутников для дистанционного зондирования Земли — «Роскосмосом», после чего попросила служителей Фемиды признать ее банкротом.

«Даурия» без пяти минут банкрот

Как выяснил CNews, частная российская компании «Даурия аэроспейс» не сумела найти общего языка с «Роскосмосом», обязавшего ее через суд выплатить огромный штраф, и приняла решение о самобанкротстве. Для его осуществления 21 января 2020 г. ООО «Научно-производственное предприятие Даурия» подало в Арбитражный суд Москвы заявление о признании компании несостоятельной. Неделю спустя, 29 января суд принял это заявление к рассмотрению. Ближайшее заседание по делу намечено на 13 марта.

Накануне обращения к служителям Фемиды, 30 декабря 2019 г. «Даурия» анонсировала свое намерение на тематическом федеральном портале значимых сведений о фактах деятельности юрлиц. В представленном документе в качестве кредитора, задолженность перед которым и толкнула компанию на такой шаг, указан именно «Роскосмос».

Гендиректор «Даурии» Сергей Иванов в разговоре с CNews назвал вопрос редакции о дальнейшей судьбе компании «риторическим». При этом он все же напомнил, что бренд «Даурия аэроспейс» имеет не одно юрлицо (подробнее об этом — ниже).

Причина конфликта с «Роскосмосом»

Напомним, с «Роскосмосом» «Даурию» связывает ставший проблемным договор от 20 декабря 2012 г. на сборку двух сверхмалых космических аппаратов МКА-Н для дистанционного зондирования Земли стоимостью 315 млн руб. В июле 2017 г. ракета-носитель, запущенная с «Байконура» вывела готовые спутники на орбиту. Это стало первым в России запуском спутников, построенных частной компанией на подряде у государства, однако аппараты вышли из строя.

«Даурия» попросила признать ее банкротом из-за долгов перед «Роскосмосом»

Спустя три месяца, 22 октября 2018 г. «Роскосмос» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием расторгнуть свой договор с «Даурией» и взыскать с нее 274,1 млн руб. В мае 2019 г. «Роскосмос» приобщил к делу некие секретные документы, после чего рассмотрение иска было переведено в закрытый режим, накладывающий на участников разбирательства запрет на разглашение подробностей.

В начале августа 2019 г. служители Фемиды удовлетворили иск «в полном объеме», хотя и не исключено, что сумма иска в процессе была несколько уточнена в меньшую или большую сторону.

«Сумма иска — это банкротство», — охарактеризовал тогда тяжесть последствий судебного решения для бизнеса своей компании Сергей Иванов в разговоре с CNews. При этом он все же не исключал возможности заключить с «Роскосмосом» мировое соглашение в процессе запланированной апелляции, отмечая, что суд первой инстанции вынес очень странное, с его точки зрения, решение. В «Роскосмосе» в тот момент прокомментировать CNews ситуацию не смогли.

В 9 арбитражный апелляционный суд «Даурия» обратилась 11 сентября 2019 г. Однако 2 декабря жалоба была оставлена судьями без удовлетворения.

Отметим, что на данный момент в производстве также находится дело по еще одному иску «Роскосмоса» к «Даурии» о взыскании неустойки по вышеописанному контракту (он у фигурантов этой истории единственный) в сумме 5,9 млн руб. Блихайшее заседание по данному делу, которое тянется с 5 октября 2018 г., намечено на 21 февраля 2020 г.

Удачи и проблемы «Даурии»

Как ранее отмечал РБК «Даурия аэроспейс» была создана экс-владельцем сети бытовой техники «Техносила» Михаилом Кокоричем в 2012 г. Компания разрабатывает и производит малые космические аппараты нового поколения, а также комплектующие для них (служебные системы, датчики и т. д.).

Вышеупомянутые два спутника компания должна была передать «Роскосмосу» к концу 2014 г., однако сделала это значительно позже. После гибели устройств компания не признала неудачу и выдвинула версию «внешнего воздействия» на аппараты из-за неисправности двигателя разгонного блока и потребовала создания аварийной комиссии, отмечал РБК. В «Роскосмосе» же тогда заявили, что комиссию создавать не станут, так как считают пуск успешным.

До неудачи с «Роскосмосом» «Даурия», по данным РБК, запустила три аппарата в 2014 г. С функционированием двух из них, спутников серии Perseus-M, в первые месяцы после запуска были проблемы (прерывалась связь, происходила незапланированная перезагрузка бортовых компьютеров и пр.). Однако впоследствии работу аппаратов удалось стабилизировать, и они были проданы американской компании Aquila Space. Общая сумма сделки составила $6 млн.

Напомним, в июне 2015 г. CNews отмечал, что «Даурия» привлекла инвестиции фонда «ВЭБ инновации» (дочерняя структура Внешэкономбанка) на сумму 60 млн руб. Эти деньги должны были дополнить финансирование проекта «Аурига», в рамках которого компания создавала аппарат, несущий на себе камеру (две линзы, два зеркала), способную снимать поверхность Земли с разрешением в различных спектрах от 2,5 (черно-белое изображение) до 5-6 (в мультиспектральном диапазоне) метров на пиксель.

Кроме того, в октябре 2015 г. CNews писал, что «Даурия» и китайский инвестиционный фонд Cybernaut подписали соглашение о создании совместного предприятия в Гонконге, которое займется строительством спутников для наземной фотосъемки. Китайский партнер согласился вложить в проект $70 млн.

На данный момент частная космическая компания представлена тремя юрлицами. Главное из них — АО «Даурия аэроспейс» — было зарегистрировано в Москве еще в ноябре 2009 г. Единственным учредителем заявлен Дмитрий Хан. По данным «Контур.фокуса», это акционерное общество как минимум с 2015 г. не имеет чистой прибыли. По итогам 2018 г. она показала чистый убыток в размере 1,6 млн руб. при нулевой выручке.

В октябре 2011 г. АО «Даурия аэроспейс» учредила ООО «Научно-производственное предприятие Даурия». Напомним, «Роскосмос» заключил договор, а затем судился именно с этим юрлицом. По итогам 2018 г. его выручка составила 224 тыс. руб. (падение по сравнению с предыдущим годом на 99%) при чистом убытке в 13,1 млн руб.

Как ранее объяснял CNews Сергей Иванов, в ходе разбирательств с «Роскосмосом» «Даурия» занималась только своим проектом «Аурига» в рамках третьего юрлица группы — ООО «Даурия — спутниковые технологии». Оно было зарегистрировано 8 августа 2012 г. в Сколково (получив статус резидента космического кластера одноименного фонда). По итогам 2018 г. структура показала прибыль в 3,9 млн руб. при нулевой выручке.