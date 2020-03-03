Аурига снова в топ100 мировых лидеров аутсорсинга

«Аурига» снова вошла в сотню лучших аутсорсинговых компаний мира в рейтинге Global Outsourcing 100 по версии Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга (IAOP). Тринадцатый год подряд «Аурига» подтверждает свое место в этом престижном списке.

Global Outsourcing 100 – ежегодный рейтинг лучших поставщиков услуг аутсорсинга. Компании-кандидаты подвергаются строгой оценке независимого жюри, в которое входят эксперты IAOP, имеющие большой опыт в выборе подрядчиков для своих организаций.

Рейтинг Global Outsourcing 100 и его подкатегории – важный источник информации для организаций, стремящихся установить или расширить отношения с лучшими компаниями в отрасли. В список входят компании всех размеров, предоставляющие полный спектр аутсорсинговых услуг, включая аутсорсинг разработки программного обеспечения.

«Заказчики знают, что существуют сотни квалифицированных поставщиков услуг, но как понять, чем они отличаются друг от друга, что делает каждого из них особенным? Рейтинг Global Outsourcing 100 помогает ответить на эти вопросы, – сказала исполнительный директор IAOP Деби Хэмилл (Debi Hamill). – Мы рады отметить «Ауригу» в числе лучших аутсорсинговых компаний в этом году».

Вячеслав Ванюлин, CEO «Ауриги», отметил: «Для нас большая честь вновь подтвердить статус мирового лидера по разработке программного обеспечения на заказ, наши усилия вознаграждаются уже 13 год подряд! Мы благодарим всех наших сотрудников, чьи навыки, талант и неустанный труд помогли нам достичь такого успеха. Мы не просто пишем код, но и проникаем в суть бизнеса наших клиентов, делаем все возможное, чтобы адаптировать команду и процессы к потребностям каждого проекта. Мы хотели бы также выразить особую благодарность нашим заказчикам и партнерам, которые доверяют нам воплощать в жизнь свои проекты по разработке программного обеспечения и вдохновляют нас создавать продукты, изменяющие мир к лучшему. В этом году мы продолжим повышать надежность услуг, расширять возможности наших лабораторий и искать новые партнерства, чтобы приносить еще больше пользы клиентам и обществу».

Официальный рейтинг с подкатегориями будет опубликован в специальном выпуске Fortune 500 журнала Fortune, в особом разделе за авторством IAOP в мае 2020 г.