«Аурига» представила модель прогнозируемого обслуживания на хакатоне компании Hilti

«Аурига», одна из ведущих компаний-разработчиков программного обеспечения на заказ, была приглашена принять участие в хакатоне компании Hilti, мирового лидера по производству высокотехнологичных инструментов и разработке программного обеспечения для строительной отрасли. Такие конкурсы – технологические соревнования, на которых отобранные компании-участники демонстрируют и защищают решения реальных инженерных и бизнес-задач заказчика.

Командам-участникам соревнования было отведено две недели, чтобы найти потенциальные решения проблемы прогнозируемого обслуживания. Три эксперта «Ауриги», – все опытные инженеры с глубокими знаниями машинного обучения, а также теории и методов анализа и обработки данных, – представляли свои предложения по решению задач в финале соревнования в головном офисе компании Hilti в Шане, Лихтенштейн.

Команде «Ауриги» удалось найти лучшее техническое решение задачи благодаря сильной экспертизе в области анализа и обработки данных. Жюри высоко оценило как выбор, сопоставление моделей, применение метрик и критический анализ, так и доступность кода для понимания.

Тереза Нойхаузер, организатор хакатона, Hilti: «В подобных конкурсах компании-разработчики ПО и наши партнеры получают возможность доказать свою способность мыслить нестандартно, а также продемонстрировать сильные, инновационные решения за короткий промежуток времени. Мы поздравляем команду "Ауриги" с впечатляющими результатами в испытании прогнозируемого обслуживания».

Вячеслав Ванюлин, CEO компании «Аурига»: «Хакатон компании Hilti стал для нас уникальным шансом подтвердить свой опыт в решении реальных комплексных бизнес-задач, которые требуют «живого» опыта с наиболее передовыми технологиями и инструментами, а также умения в сжатые сроки разобраться в бизнес-природе задачи, выработать подход к ее решению и воплотить в жизнь. "Аурига" впервые приняла участие в таком мероприятии для Hilti, и мы очень ценим оказанное нам доверие и возможность в неформальной обстановке не только продемонстрировать наши компетенции, но и поделиться интересными техническими и бизнес-находками. Это была непростая задача, и мы хотели бы еще раз поблагодарить Hilti за признание достижений нашей команды».