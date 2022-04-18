Шесть экспертов «Руссофт» стали советниками Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

14 апреля 2022 г. на заседании оперативного штаба в Минцифры России по развитию ИТ-отрасли было принято решение о формировании пула советников Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в число которых вошли шесть экспертов от ИТ-ассоциации «Руссофт». Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Советники будут представлять мнения ИТ-отрасли, а также оказывать аналитическую поддержку министерству для ускорения реализации мер поддержки отрасли в текущей геополитической ситуации.

Советники назначены по 34 сегментам ИТ-рынка, в числе которых шесть экспертов, компании которых входят в состав ИТ-ассоциации «Руссофт».

Тиражируемое прикладное ПО для бизнеса экспертом стал Антон Пинчук, ООО «НТЦ Протей».

«ИТ-услуги» – Александр Егоров, член Правления «Руссофт», руководитель Комитета по цифровой трансформации и импортонезависимости «Руссофт», ООО «Рексофт».

«Базовое/системное ПО»: Роман Карпов, BellSoft; Алексей Смирнов, член Правления «Руссофт», руководитель Комитета по СПО «Руссофт», компания «Базальт СПО»; Дмитрий Сатанин, «Лаборатория Касперского».

Общеэкономические направления – Елизавета Куреченко, АО «Нексайн».

Советники будут представлять централизованное мнение от членов ИТ-ассоциации «Руссофт» по профильным направлениям, оперативно взаимодействовать с Минцифрой для решения задач по оказанию оперативной поддержки ИТ-отрасли.