Эксперты «Рексофт» присоединились к платформе «Сколково» Reload.sk.ru

Эксперты «Рексофт» (Reksoft), российского разработчика цифровых решений, присоединились к новому консультационному сервису «Сколково» – центр поддержки цифрового суверенитета (Reload.sk.ru), созданного для обеспечения бесперебойности ИТ-процессов и импортозамещения.

«Вопрос импортозамещения стоит очень остро. Компаниям нужно оперативно провести полный аудит ИТ-ландшафта, выявить потенциальные риски по всем его классам и слоям, понять влияние каждого из них на бизнес-процессы и принять план действий. Здесь важен не просто подбор аналогов, но и понимание того, как все предлагаемые решения будут встроены в текущую инфраструктуру и ландшафт ИТ-систем. Для решения этих бизнес-задач независимая экспертная поддержка, которую предлагает платформа Reload.sk.ru – это серьезная помощь руководителям цифровых подразделений. «Руссофт» поддерживал инициативу «Сколково» со старта проекта, в частности Комитет по импортозамещению помогал формировать пул отраслевых экспертов», – сказал Александр Егоров, руководитель комитета по импортозамещению ассоциации «Руссофт», генеральный директор ИТ-компании «Рексофт».

Платформа Reload.sk.ru позволяет напрямую воспользоваться знаниями экспертов ИТ-рынка в области методик, подходов, продуктов, технологий и опыта перевода ИТ-ландшафта компаний на отечественные решения. На данный момент платформа объединяет более чем 50 экспертов в области импортозамещения. Уникальная методика позволяет ознакомиться с опытом экспертов, отобрать их по требуемым компетенциям и сразу оформить заявку на привлечение. На первом этапе синхронизировать время и стоимость оказания онлайн-консультаций будет оператор. В дальнейшем процесс будет полностью автоматизирован. Весь цикл от постановки задачи и подбора эксперта до контрактования займет один-два дня.

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В рамках центра поддержки цифрового суверенитета и платформы Reload.sk.ru эксперты «Рексофт» будут оказывать консультационную поддержку в таких направлениях как: оценка цифровой зрелости, разработка стратегии импортозамещения (цифровой трансформации); ИТ-аудит существующей ИТ-архитектуры (бизнес-архитектуры, архитектуры приложений, архитектуры данных, инфраструктуры, операционной архитектуры ИТ) и оценка текущего TCO; исследование legacy systems (текущих инсталляций и процессов эксплуатации), оценка правовой составляющей существующих продуктов, в том числе на базе opensource; разработка целевой ИТ-архитектуры, подбор ИТ-решений (отечественных и/или opensource); построение дорожной карты проектов миграции ИТ-систем и их развития; регистрация собственных разработок в реестрах российских ПО и РЭП; оценка ИТ-персонала (необходимости и достаточности для цифровой трансформации); технологическая оценка ИТ-решений для заказчика (Tech Due Diligence); построение Project Management Office (PMO) – офиса управления портфелем ИТ-проектов; разработка процессов DevSecOps и регламентов взаимодействия.