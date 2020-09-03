ОТР и «Рексофт» заключили стратегическое партнерство

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик ПО, и российская ИТ-компания ОТР сообщили о стратегическом сотрудничестве. В настоящее время компании уже приступили к реализации ряда совместных проектов в интересах федеральных государственных заказчиков.

Информатизация государственного сектора играет все большую роль в развитии ИТ-рынка страны. В первую очередь развитие национальных технологических инициатив, информатизация государственных ведомств, проекты по оказанию государственных услуг населению и бизнесу. Данный сегмент информатизации приобретает еще большее значение в связи с последними мировыми событиями.

«Компания ОТР, по данным ведущих российских аналитических агентств, входит в топ-10 крупнейших российских компаний, участвующих в информатизации госсектора. Коллеги ведут проекты в интересах таких ведомств как Федеральное казначейство, ДИТ Москвы, Министерство финансов, Пенсионный фонд России и многих других. Работа любого ведомства – уникальный бизнес-процесс, требующий специализированной заказной разработки, учитывающей особенности сферы ответственности госструктуры. Именно на такие проекты направленно взаимодействие «Рексофт» и ОТР», – отметил Александр Егоров, генеральный директор компании «Рексофт».

«Мы рады стать партнером «Рексофт», компании которая обладает более чем 20-летним опытом в области заказной разработки и успешной реализации комплексных проектов для государственных ведомств и программ, включая комплексные системы для ФМС России, проекты в области «Безопасный город», ГЛОНАСС и др. Как партнера мы привлекаем команду «Рексофт» в первую очередь к проектам по разработке высоконагруженных сложных систем массового обслуживания, в которых мы являемся генподрядчиками. Мы уверены, что данное сотрудничество будет успешным и плодотворным», – сказал Дмитрий Гусев, генеральный директор ИТ-компании ОТР.