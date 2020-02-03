«Рексофт» разработал новую версию адаптивного сайта интернет-магазина для сети «О’кей»

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик ПО, выполнил проект по созданию новой версии адаптивного сайта интернет-магазина российской розничной сети по торговле продуктами питания «О’кей».

В ходе данного проекта «Рексофт» разработал обновленную полностью адаптивную версию сайта под мобильные устройства разного типа. Проект потребовал отдельной прикладной разработки, учитывающей все разнообразие клиентских устройств, а также серьезной работы по созданию эргономичного дизайна. Были учтены логика представления основных элементов портала, удобство работы потребителя с модальными окнами и картой при оформлении заказа. Также было отработано ненавязчивое выведение акционных предложений и проведена оптимизация продуктового каталога. В результате клиенты сети «О’кей» получили новую версию привычного сайта, учитывающую потребности современного потребителя.

Сотрудничество ГК «О’кей» и «Рексофт» началось несколько лет назад с создания первого отечественного интернет-магазина в сфере food-retail на базе платформы IBM Websphere Commerce. Затем партнеры выпустили омниканальные мобильные приложения для Android и iOS и разработали единый личный кабинет клиента для сайта и мобильных приложений.

«Проект по оптимизации портала сайта под мобильные устройства – это следующий этап развития партнерства "Рексофта" и ГК "О’кей". Результаты проекта показывают, что длительная командная работа приводит к выверенным результатам для заказчика и правильному пользовательскому опыту клиентов сети "О’кей"», — сказал Александр Егоров, генеральный директор компании «Рексофт».