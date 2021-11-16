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Генеральный директор «Рексофт» вновь вошел в правление НП «Руссофт»

«Рексофт» (Reksoft) объявила о том, что генеральный директор компании Александр Егоров вновь избран в правление НП «Руссофт». Правление организации переизбирается раз в год на общем собрании членов ассоциации.

«Руссофт» является объединением компаний-разработчиков программного обеспечения России. На октябрь 2021 г. в организацию входят более 247 ИТ-компаний со штатом более 70 тыс. сотрудников. «Руссофт» представляет интересы всех направлений индустрии разработки ПО в России.

Александр Егоров входит в правление «Руссофт» с момента основания организации в 1999 г. В 2021 г. его усилия как члена правления организации были, прежде всего, направлены на такие темы как импортозамещение, процесс цифровой трансформации в госсекторе и повышение экспортного потенциала отечественных программных продуктов.

«Как куратор комитета по цифровой трансформации и импортонезависимости «Руссофт» я вижу необходимость полноценного участия членов ассоциации в подготовке цифровых стратегий для крупнейших государственных компаний, которые находятся в активной фазе создания и защиты. Кроме того, будущий год станет важным для координации усилий Минцифры и Минпромторга в области импортозамещения. Это большая и амбициозная цель, которая позволит создать сквозной стек ПО для «железных» и «программных» компонентов отечественных разработок. Важно, чтобы в эту работу было включено максимальное количество представителей бизнеса от ИТ-индустрии, в том числе от «Руссофт», – отметил Александр Егоров, генеральный директор компании «Рексофт», член правления НП «Руссофт».

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