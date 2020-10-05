Должно ли государство в равной степени поддерживать продуктовые и сервисные компании? Опрос CNews
Государство, традиционно являющееся в России локомотивом информатизации, предоставило ИТ-компаниям существенные льготы, которые должны помочь им пережить тяжелые времена. Однако не все компании, работающие в области ИТ, пользуются этими благами в равной мере. Некоторые меры господдержки (например — льготы по НДС на ПО, входящее в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных) недоступны сервисным компаниям, занимающимся разработкой на заказ, как правило — в интересах зарубежных ИТ-компаний. Насколько это оправданно и как такое деление влияет на развитие рынка? Своими оценками поделились участники опроса CNews.
В последние годы государство поддерживает отечественную ИТ-отрасль разнообразными льготами. И даже тяжелое экономическое положение, сложившееся из-за пандемии коронавируса, не изменило его стратегии. В июне Президент России Владимир Путин предложил резко снизить налоговую нагрузку на отечественные ИТ-компании, уменьшив ставку страховых взносов для ИТ-фирм с текущих 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%, причем бессрочно.
Соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным в конце июля, в соответствии с ним вышеуказанные ставки начнут действовать с января 2021 г., а в сентябре стало известно об еще одной предлагаемой мере — освобождении российских ИТ-сервисов от взимания НДС с расходов на международный маркетинг.
Однако не все ИТ-компании могут воспользоваться поддержкой в равной степени. Для их получения компания должна быть аккредитована в Минкомсвязи, не менее 90% складывается из поставок ПО и услуг по его разработке, интеграции и технической поддержке, а в штате должно состоять не менее 7 сотрудников.
И, например, льготы по НДС на ПО, входящее в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, недоступны компаниям, занимающимся разработкой на заказ, как правило — в интересах зарубежных заказчиков.
Относительно последней меры есть разные мнения. С одной стороны, «продуктовые» компании создают ПО для отечественных заказчиков, а «сервисные» — продают рабочее время своих программистов, которое потом возвращается в Россию в виде готовых решений «по совсем другой цене». С другой — сервисные компании не виноваты, что отечественные заказчики не балуют их заказами, а в последние годы еще и норовят перетянуть лучших программистов во внутренние инсорсинговые структуры. С третьей — конечная цель государства состоит в развитии не только сферы ИТ как таковой, а всех отраслей народного хозяйства. И, по-хорошему, оно должно поддерживать усилия в области цифровизации самих заказчиков.
Должно ли государство полностью уравнять льготы для «продуктовых» и «сервисных» компаний? Или оно должно больше уделять внимания поддержке стремлений к цифровизации самих заказчиков — тогда у них найдутся деньги и на коробочное ПО, и на заказное. Для того, чтобы разобраться в проблеме, CNews Analytics провел опрос руководителей ведущих отечественных компаний.
Александр Глазков, председатель совета директоров, управляющий директор компании «Диасофт»:
Инициативу предоставить льготы вендорам оцениваем позитивно и видим реальную готовность государства помочь бизнесу. Понимаем так же мотивацию поддерживать те компании, которые приносят пользу государству, разрабатывают отечественное ПО, помогают решать задачу импортонезависимости в госсекторе. Для государства вполне нормально поддерживать своего производителя, создавать дополнительные преимущества перед западными компаниями – так делает весь мир. Хочется отметить, что для получения льгот тоже нужно постараться. Если раньше мы заводили в реестр отечественного ПО крупные системы (пару десятков), то теперь требуется быстро, подробно и аккуратно внести информацию о сотнях наших продуктов. Это требует от бизнеса значительных затрат, но мы понимаем конечную выгоду. Происходит взаимовыгодный обмен между государством и вендорами, и каждый получает свою пользу.
Соответственно, и вопрос выдачи льгот сервисным компаниям лежит в плоскости их диалога с государством и зависит от того, какую пользу приносит их деятельность.
При этом для нас, как для коммерческой компании, всегда было важно равенство условий среди игроков рынка. Наша компания привыкла работать в здоровой конкурентоспособной среде.
Александр Морлок, директор по разработке программного обеспечения, исполнительный вице-президент компании «Ланит»
Если сервисная компания оказывает услуги для заказчиков внутри России, то все льготы по заказной разработке, по нашему мнению, должны быть такими же, как при разработке коробочного ПО.
Что касается стоимости создания софта, основные затраты — это специалисты. Сегодня их катастрофически не хватает. И так как спрос сильно превышает предложение, то работает закон рынка — люди стоят очень дорого. Если есть задача, чтобы российские компании-разработчики ПО лидировали в мире, то до момента насыщения рынка ресурсами (что сейчас является самой важной задачей), надо сделать минимально возможный налог. В противном случае, у бизнеса не будет свободных средств на R&D.
Галина Садовникова, заместитель генерального директора по экономическим вопросам развития бизнеса компании «КРОК»
Предоставленная льгота охватывает очень узкий круг участников ИТ рынка – только строго «продуктовые» компании на общей системе налогообложения. Стимулирование не затронуло стартапы на УСН и крупные компании с широким кругом компетенций.
Компания «Крок» — за системный подход, выполнение комплексных проектов «под ключ». При этом у нас за плечами разработка софта для компаний по всей стране, но получить льготу мы не может из-за других разноплановых проектов в портфеле.
Эффективность предложенных мер приведет к качественному прогрессу отрасли, если изменить критерии получения льготы. Например, дифференцировать направления ИТ-деятельности: выделить разработку по аналогии с раздельным учетом НДС. Так, компании, вне зависимости от процента выручки от разработки софта, смогут получить льготу в части этих проектов.
Александр Егоров, генеральный директор компании «Рексофт»
Необходимо помнить, что реестр — не единственный возможный инструмент поддержки отечественных разработки и импортозамещения. Например, государственные инвестиции могут поступать в индустрию через координацию спроса и предложения на российское ПО. На первом этапе этого процесса ИТ-разработчикам совместно с консорциумами крупных заказчиков необходимо сформировать конкретные отраслевые требования к программной и аппаратной частям отечественных систем. Затем на основании этих требований будут созданы российские разработки. Обязательным элементом процесса должно стать их последующее внедрение, поддержанное государственными инвестициями через индустриальные консорциумы. Эта логика позволит индустрии сделать реальный шаг вперед в направлении комплексного импортозамещения и реестр здесь не нужен. Очевидно, для развития отечественной ИТ-индустрии требуются существенные инвестиции, субсидии, прежде всего, в форме стимулирования клиентского спроса, другие активные действия государства по созданию локальных рынков, а также помощь российским компаниям при выходе на внешние рынки.
Юрий Овчаренко, заместитель генерального директора компании EPAM
Льгота на НДС для сервисных компаний была бы неплохим подспорьем для ускорения цифровизации в России. Понятно стремление государства стимулировать создание интеллектуальной собственности, принадлежащей российским производителям программного обеспечения. С другой стороны, те информационные системы, которые разрабатываются под заказ для российских заказчиков, являются такой же интеллектуальной собственностью. На сегодняшний день нет простого механизма оформления создания такого рода нематериальных активов и практически никакого механизма для дальнейшего развития и сопровождения уже оформленных систем. Их появление позволило бы и самим предприятиям, которые вкладывают в модернизацию своих внутренних систем с привлечением инсорсинговых или аутсорсинговых компаний, экономить на НДС.
Это был бы очень значительный целевой вклад в развитии экономики России. Дополнительные 20% позволили бы заложить бюджет на реализацию, например, возможности отчуждения разрабатываемых внутренних систем или отдельных модулей или создания открытых API. Тогда компании смогли бы не только пользоваться своими решениями, но и предлагать их рынку – как сервис.
Также надо учитывать, что компании, подобные EPAM, за счет работы с ведущими мировыми заказчиками привносят на отечественный рынок компетенции, навыки и знания, создавая среду развития для российских специалистов. Я не говорю уже и о тех проектах, которые мы реализовываем для российских заказчиков, опираясь на производственные ресурсы и экспертизу, «выращенные» в ходе сотрудничества с западными клиентами.