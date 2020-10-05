Должно ли государство в равной степени поддерживать продуктовые и сервисные компании? Опрос CNews

Государство, традиционно являющееся в России локомотивом информатизации, предоставило ИТ-компаниям существенные льготы, которые должны помочь им пережить тяжелые времена. Однако не все компании, работающие в области ИТ, пользуются этими благами в равной мере. Некоторые меры господдержки (например — льготы по НДС на ПО, входящее в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных) недоступны сервисным компаниям, занимающимся разработкой на заказ, как правило — в интересах зарубежных ИТ-компаний. Насколько это оправданно и как такое деление влияет на развитие рынка? Своими оценками поделились участники опроса CNews.

В последние годы государство поддерживает отечественную ИТ-отрасль разнообразными льготами. И даже тяжелое экономическое положение, сложившееся из-за пандемии коронавируса, не изменило его стратегии. В июне Президент России Владимир Путин предложил резко снизить налоговую нагрузку на отечественные ИТ-компании, уменьшив ставку страховых взносов для ИТ-фирм с текущих 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%, причем бессрочно.

Соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным в конце июля, в соответствии с ним вышеуказанные ставки начнут действовать с января 2021 г., а в сентябре стало известно об еще одной предлагаемой мере — освобождении российских ИТ-сервисов от взимания НДС с расходов на международный маркетинг.

В последние годы государство поддерживает отечественную ИТ-отрасль разнообразными льготами. Фото: ru.depositphotos.com

Однако не все ИТ-компании могут воспользоваться поддержкой в равной степени. Для их получения компания должна быть аккредитована в Минкомсвязи, не менее 90% складывается из поставок ПО и услуг по его разработке, интеграции и технической поддержке, а в штате должно состоять не менее 7 сотрудников.

И, например, льготы по НДС на ПО, входящее в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, недоступны компаниям, занимающимся разработкой на заказ, как правило — в интересах зарубежных заказчиков.

Относительно последней меры есть разные мнения. С одной стороны, «продуктовые» компании создают ПО для отечественных заказчиков, а «сервисные» — продают рабочее время своих программистов, которое потом возвращается в Россию в виде готовых решений «по совсем другой цене». С другой — сервисные компании не виноваты, что отечественные заказчики не балуют их заказами, а в последние годы еще и норовят перетянуть лучших программистов во внутренние инсорсинговые структуры. С третьей — конечная цель государства состоит в развитии не только сферы ИТ как таковой, а всех отраслей народного хозяйства. И, по-хорошему, оно должно поддерживать усилия в области цифровизации самих заказчиков.

Должно ли государство полностью уравнять льготы для «продуктовых» и «сервисных» компаний? Или оно должно больше уделять внимания поддержке стремлений к цифровизации самих заказчиков — тогда у них найдутся деньги и на коробочное ПО, и на заказное. Для того, чтобы разобраться в проблеме, CNews Analytics провел опрос руководителей ведущих отечественных компаний.