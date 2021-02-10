Спецпроекты

В «Рексофт» создана практика цифрового консалтинга

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

«Рексофт» (Reksoft) объявляет о создании нового подразделения – практики цифрового консалтинга. Ее возглавит Виталий Баланда, директор по инновациям компании «Рексофт».

Подразделение создается в рамках развития компании как поставщика технологического консалтинга в области цифровых платформ. В направление объединены практики бизнес-консалтинга, архитектуры предприятия (Enterprise Architecture) и больших данных (Big Data).

«Практически все проекты «Рексофт» таки или иначе связаны с созданием уникальных цифровых продуктов и услуг для наших заказчиков. Именно они дают ощутимые бизнес-преимущества для укрепления лидирующих позиций наших заказчиков в своих индустриях. Сегодня цифровой консалтинг является первоначальным обязательным элементов в жизненном цикле разработки и внедрения таких платформ и решений», - прокомментировал создание нового подразделения Александр Егоров, генеральный директор компании «Рексофт».

«Компания «Рексофт» специализируется на внедрении концептуальных бизнес-стратегий от ведущих консультантов и их воплощении в конкретные программы изменений пользовательского опыта, команд и процессов, а также технологического стека. Задача вверенного нашего подразделения заключается в совместном с заказчиками проектировании целевой архитектуры, технологических стеков и agile инфраструктуры для успешного внедрения изменений», - отметил Виталий Баланда, руководитель направления цифрового консалтинга компании «Рексофт».

Виталий Баланда родился 25 ноября 1978 года в Хабаровске, В 1998 году с отличием окончил ДВГУПС. Кандидат технических наук. В 2018 году подучил диплом Йельского университета (Yale University) по направлению «Финансовые рынки».

Более 15 лет работает в продуктовой сфере ИКТ-рынка. В период 2005 по 2016 гг. работал в поставщике комплексных телекоммуникационных решений Bercut, где с 2008 года занимал должность директора по стратегии. В 2016 году переходит в компанию «Платформа», где также активно занимается развитием продуктовой линейки. В 2018 году присоединяется к команде «Рексофт», где в должности директор по инновациям сосредотачивает свою деятельность на взаимодействии с технологическими стартапами, государственными и инвестиционными структурами. В 2020 году возглавляет вновь созданное направление цифрового консалтинга.



Другие материалы рубрики

Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon

Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест

На постсоветском пространстве закрылся несостоявшийся конкурент сотовых операторов

Amazon под угрозой увольнения загнала работников на десятичасовые ночные смены

Арестован бывший топ-менеджер Beeline

Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Самые ожидаемые смартфоны 2021 года

Техноблог

Можно ли легально скачать видео с YouTube?

Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать?

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам