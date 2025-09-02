«Базальт СПО» и НГУ будут вместе готовить специалистов в области ИИ и российского ПО

«Базальт СПО» и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Михаил Федорук, ректор НГУ, и Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО».

Сотрудничество направлено на подготовку высококвалифицированных ИТ-кадров в рамках проекта «Альт Академия». НГУ и «Базальт СПО» договорились: создавать образовательные программы и учебно-методические материалы, в том числе в области искусственного интеллекта; формировать цифровую среду НГУ с использованием операционных систем «Альт»; развивать у студентов профессионально-ориентированные навыки работы в операционных системах GNU/Linux; популяризировать российское ПО в среде студентов, преподавателей и исследователей, работодателей и ИТ-сообщества Новосибирского региона; совместно проводить конференции, форумы, практические семинары, круглые столы и конкурсы.

«Новосибирская область — один из флагманов формирования технологически независимой цифровой инфраструктуры страны на основе российских решений; она входит в топ-10 самых ориентированных на импортозамещение регионов России, — отметила Евгения Крынина. — Регион нуждается в квалифицированных ИТ-кадрах, владеющих навыками разработки и использования отечественного программного обеспечения, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Мы гордимся возможностью решать эту задачу вместе с коллегами из НГУ».

В 2025 г. НГУ успешно прошел отбор в конкурсе топ-ИИ по уровню ДС («Data Science»). В конкурсе определены вузы, которые с 2025 по 2030 гг. будут обучать студентов по новым образовательным программам подготовки топ-специалистов в сфере искусственного интеллекта.

В качестве одного из индустриальных партнеров НГУ выбрал «Базальт СПО». Компания взяла на себя обязательства поддержать вуз в реализации программы центра «Новосибирская Академия Искусственного Интеллекта (НАИИ)»: принимать участие в разработке, экспертизе и актуализации образовательных программ топ-уровня; осуществлять внебюджетное софинансирование мероприятий и работ в рамках программы НАИИ; содействовать повышению квалификации профессорско-преподавательского состава НГУ; вносить вклад в организацию и проведение ежегодных интеллектуальных состязаний и конкурсов для студентов, обучающихся на образовательной программе топ-уровня, направленных на выявление талантов и раскрытия их потенциала, стимулирование креативности и развитие дизайн-мышления.

«Соглашение с «Базальт СПО» способствует укреплению нашего сотрудничества по проведению исследований в сфере искусственного интеллекта, развитию технологий и программного обеспечения. Уверен, что результаты совместной работы будут воплощены в реальные продукты, методики и проекты», — сказал Михаил Федорук, ректор НГУ.

Включение НГУ в перечень вузов, получивших право готовить кадры по новым программам развития технологий ИИ, — закономерный результат научной деятельности университета. С 2023 года ведет работу ЦИИНГУ — Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НГУ.

«Сотрудничество с «Базальт СПО» будет содействовать расширению наших исследований в области ИИ и даст возможность прицельно готовить кадры для наших индустриальных партнеров — высокотехнологичных кампаний», — отметил директор ЦИИНГУ Александр Люлько.