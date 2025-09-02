Разделы

Бизнес Кадры
|

«Базальт СПО» и НГУ будут вместе готовить специалистов в области ИИ и российского ПО

«Базальт СПО» и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Михаил Федорук, ректор НГУ, и Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО».

Сотрудничество направлено на подготовку высококвалифицированных ИТ-кадров в рамках проекта «Альт Академия». НГУ и «Базальт СПО» договорились: создавать образовательные программы и учебно-методические материалы, в том числе в области искусственного интеллекта; формировать цифровую среду НГУ с использованием операционных систем «Альт»; развивать у студентов профессионально-ориентированные навыки работы в операционных системах GNU/Linux; популяризировать российское ПО в среде студентов, преподавателей и исследователей, работодателей и ИТ-сообщества Новосибирского региона; совместно проводить конференции, форумы, практические семинары, круглые столы и конкурсы.

«Новосибирская область — один из флагманов формирования технологически независимой цифровой инфраструктуры страны на основе российских решений; она входит в топ-10 самых ориентированных на импортозамещение регионов России, — отметила Евгения Крынина. — Регион нуждается в квалифицированных ИТ-кадрах, владеющих навыками разработки и использования отечественного программного обеспечения, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Мы гордимся возможностью решать эту задачу вместе с коллегами из НГУ».

В 2025 г. НГУ успешно прошел отбор в конкурсе топ-ИИ по уровню ДС («Data Science»). В конкурсе определены вузы, которые с 2025 по 2030 гг. будут обучать студентов по новым образовательным программам подготовки топ-специалистов в сфере искусственного интеллекта.

В качестве одного из индустриальных партнеров НГУ выбрал «Базальт СПО». Компания взяла на себя обязательства поддержать вуз в реализации программы центра «Новосибирская Академия Искусственного Интеллекта (НАИИ)»: принимать участие в разработке, экспертизе и актуализации образовательных программ топ-уровня; осуществлять внебюджетное софинансирование мероприятий и работ в рамках программы НАИИ; содействовать повышению квалификации профессорско-преподавательского состава НГУ; вносить вклад в организацию и проведение ежегодных интеллектуальных состязаний и конкурсов для студентов, обучающихся на образовательной программе топ-уровня, направленных на выявление талантов и раскрытия их потенциала, стимулирование креативности и развитие дизайн-мышления.

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса
цифровизация

«Соглашение с «Базальт СПО» способствует укреплению нашего сотрудничества по проведению исследований в сфере искусственного интеллекта, развитию технологий и программного обеспечения. Уверен, что результаты совместной работы будут воплощены в реальные продукты, методики и проекты», — сказал Михаил Федорук, ректор НГУ.

Включение НГУ в перечень вузов, получивших право готовить кадры по новым программам развития технологий ИИ, — закономерный результат научной деятельности университета. С 2023 года ведет работу ЦИИНГУ — Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НГУ.

«Сотрудничество с «Базальт СПО» будет содействовать расширению наших исследований в области ИИ и даст возможность прицельно готовить кадры для наших индустриальных партнеров — высокотехнологичных кампаний», — отметил директор ЦИИНГУ Александр Люлько.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Трамп лишил сотрудников NASA права на забастовки перед ожидаемыми увольнениями

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Владелец знаменитого корпоративного мессенджера Slack заменил 4000 работников поддержки на нейросеть и не увидел разницы

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Apple не хочет, чтобы китайцы и индийцы трогали руками iPhone и MacBook. Она избавит от них производство

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: