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Петрова Мария
УПОМИНАНИЯ
Петрова Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|LG Electronics 3642 2
|Базальт СПО - BaseALT 712 2
|SAP SE 5343 1
|Biocad - Биокад 82 1
|MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 62 1
|ЛайфТелеком - Телфин 231 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2541 2
|UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 64 2
|SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
|ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 142 1
|Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 137 1
|Linux OS 10301 1
|FreePik 1170 1
|Тихонов Алексей 16 2
|Саутин Дмитрий 4 2
|Шахнес Татьяна 5 2
|Петунин Алексей 58 1
|Никитин Сергей 75 1
|Зубков Александр 7 1
|Павлов Иван 78 1
|Глазкова Александра 1 1
|Слесаренко Елена 1 1
|Рагозина Наталья 1 1
|Нигматуллин Руслан 4 1
|Круглов Николай 2 1
|Критикова Оксана 2 1
|Бутырская Мария 1 1
|Чащина Ирина 2 1
|Запашный Эдгард 1 1
|Маликов Дмитрий 2 1
|Цзю Константин 2 1
|Ягудин Алексей 4 1
|Немов Алексей 3 1
|Навка Татьяна 2 1
|Мастеркова Светлана 2 1
|Хоркина Светлана 4 1
|Легков Александр 1 1
|Куропаткин Андрей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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