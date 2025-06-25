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Петрова Мария


УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 Из-за замедления YouTube в России сократилось время просмотра видео в интернете 1
10.06.2024 В подмосковном авиационном техникуме открылась лаборатория «Базальт СПО» 1
20.06.2022 Преподаватели колледжей из разных городов учатся работать с российскими ОС «Альт» 1
03.03.2022 «Телфин» усиливает клиентский сервис колл-центра «Насвязи» 1
07.07.2020 Biocad повысит вовлеченность сотрудников с помощью SAP Successfactors 1
20.04.2015 LG посвятила донорский марафон Победе 1
25.09.2014 LG Electronics объединит доноров Урала и Сибири "Воздушным марафоном добра" 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Петрова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3642 2
Базальт СПО - BaseALT 712 2
SAP SE 5343 1
Biocad - Биокад 82 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 62 1
ЛайфТелеком - Телфин 231 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2541 2
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 64 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 752 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 704 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 180 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26159 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7781 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3243 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8312 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5798 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3015 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24989 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7148 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30744 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2282 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1131 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 448 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6599 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13923 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 142 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 137 1
Linux OS 10301 1
FreePik 1170 1
Тихонов Алексей 16 2
Саутин Дмитрий 4 2
Шахнес Татьяна 5 2
Петунин Алексей 58 1
Никитин Сергей 75 1
Зубков Александр 7 1
Павлов Иван 78 1
Глазкова Александра 1 1
Слесаренко Елена 1 1
Рагозина Наталья 1 1
Нигматуллин Руслан 4 1
Круглов Николай 2 1
Критикова Оксана 2 1
Бутырская Мария 1 1
Чащина Ирина 2 1
Запашный Эдгард 1 1
Маликов Дмитрий 2 1
Цзю Константин 2 1
Ягудин Алексей 4 1
Немов Алексей 3 1
Навка Татьяна 2 1
Мастеркова Светлана 2 1
Хоркина Светлана 4 1
Легков Александр 1 1
Куропаткин Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44411 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17951 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14284 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4102 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3027 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2577 1
Россия - СФО - Новосибирск 4460 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 902 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 953 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1164 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1978 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 641 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7789 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2331 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52685 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30442 3
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 287 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6102 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3007 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9257 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 599 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2194 1
Образование в России 2388 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1678 1
Информатика - computer science - informatique 1100 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1276 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2525 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2000 1
Оренбургский колледж экономики и информатики 2 1
НРТК - Нижегородский радиотехнический колледж 2 1
Авиационный техникум имени В.А. Казакова ГБПОУ МО 4 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 326 1
РКСИ ГБПОУ РО - Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики 2 1
Базальт СПО - Альт академия 25 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
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