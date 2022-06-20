Преподаватели колледжей из разных городов учатся работать с российскими ОС «Альт»

Образовательные организации переходят на отечественное ПО, и многие планируют сделать это до начала учебного года. Для работы в новой цифровой среде педагогам требуется качественное переобучение. «Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», совместно с авторизованными учебными центрами (АУЦ) на базе колледжей проводит акцию по обучению преподавателей учреждений среднего профобразования работе с отечественным ПО. Это еще один шаг к построению цифровой среды на базе российских программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Первые занятия пройдут с 27 июня по 15 июля 2022 г. по адаптированной для педагогов интенсивной программе «Администрирование ОС «Альт». «Базальт СПО» организует обучение совместно с АУЦ, открытыми на базе «Оренбургского колледжа экономики и информатики», «Нижегородского радиотехнического колледжа» и «Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики». У компании есть предварительные договоренности о проведении этого курса с другими учебными заведениями.

«Прохождение курса по ОС “Альт” – отличная возможность повысить свою квалификацию и приобрести навыки работы с российским ПО, которые сегодня высоко ценятся на рынке труда, – отметила Мария Петрова, руководитель программ обучения и сертификации «Базальт СПО». – Мы намеренно решили организовать обучение в период летних каникул, чтобы не создавать дополнительную нагрузку во время учебного года. У педагогов будет возможность осваивать новое ПО в спокойном темпе, больше внимания уделять практическим занятиям. В итоге, к началу нового учебного года преподаватели уже будут уверенно ориентироваться в новой программной среде, смогут использовать ее для организации образовательного процесса и научить студентов работать с российской ОС “Альт”».

Занятия по программе «Администрирование ОС «Альт» будут проводить сертифицированные преподаватели по продуктам и решениям «Базальт СПО», имеющие опыт работы в учреждениях среднего профобразования. Программа обучения адаптирована для педагогов и направлена на формирование навыков администрирования ОС «Альт». Преподаватели получат опыт развертывания, настройки, установки дополнительного образовательного ПО, организации совместной работы пользователей, управления классами и лабораториями. В курс включены реальные практические примеры использования решений «Базальт СПО» в учебном процессе колледжей.

Преподаватели, освоившие программу летнего курса по администрированию ОС «Альт», получат удостоверения о повышении квалификации от АУЦ и сертификаты о прохождении обучения от вендора «Базальт СПО». У каждого слушателя будет возможность бесплатно пройти сертификационные испытания, при их успешном завершении он сможет получить статус «Администратор ОС «Альт» и профессиональный сертификат от вендора «Базальт СПО».

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Обучение проводится в формате онлайн – он отнимает меньше времени и поэтому наиболее комфортен для педагогов. Для слушателей летнего курса по программе администрирования ОС «Альт» авторизованные учебные центры и «Базальт СПО» установили скидку 50% от стоимости обучения.

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«Базальт СПО» – разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и виртуальных ресурсов с набором прикладного ПО для полноценной работы. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Разработки «Базальт СПО» опираются на независимую инфраструктуру разработки, которая находится в российской юрисдикции. Наличие собственных технологий обеспечивает разработку самостоятельных операционных систем, а не клонов (деривативов) зарубежных ОС. ОС «Альт» работают на девяти аппаратных платформах, в том числе на основных российских и наиболее популярных зарубежных. Операционные системы «Альт» внедрены и поддерживаются партнерами компании на коммерческих предприятиях и в госсекторе на сотнях тысяч компьютеров по всей России. С ними совместимо значительное число прикладных программ из Единого реестра. «Базальт СПО» входит в НП «Руссофт», АРПП «Отечественный софт», Ассоциацию документальной электросвязи.