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РКСИ ГБПОУ РО Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Эксперты «Базальт СПО» оценили компетенции студентов на госэкзаменах 1
20.06.2022 Преподаватели колледжей из разных городов учатся работать с российскими ОС «Альт» 1
05.02.2021 Технологический центр Accenture и РИНХ заключили соглашение о сотрудничестве 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

РКСИ ГБПОУ РО и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 18 1
Accenture plc 719 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 942 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 811 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1777 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область 2285 1
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РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 1
Оренбургский колледж экономики и информатики 2 1
НРТК - Нижегородский радиотехнический колледж 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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