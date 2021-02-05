Технологический центр Accenture и РИНХ заключили соглашение о сотрудничестве

Технологический центр Accenture в Ростове-на-Дону заключил соглашение о сотрудничестве с Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ).

РИНХ – старейший вуз России. По данным глобального исследования The Impact Rankings, он входит в топ-600 мировых вузов, оказывающих влияние на высшее образование.

Соглашение о сотрудничестве Accenture с РИНХ подразумевает проведение совместных мероприятий для профориентации студентов, запуск образовательных курсов и интенсивов.

Специалисты Accenture в формате живого общения поделятся с ребятами практическими знаниями и опытом работы на реальных ИТ-проектах. В рамках соглашения компания уже участвовала в проектном интенсиве университета на базе «Точки кипения РИНХ» и помогала студентам разобрать профильный кейс.

В будущем Accenture собирается расширить взаимодействие с учебными заведениями для стажировки студентов.

«Мы планируем плотно работать с РИНХ, уже в этом месяце проведем для студентов интенсив по управлению проектами и познакомим ребят с основами Agile. Кроме того, планируем расширять взаимодействие с другими местными учебными заведениями. Например, сейчас мы ведем переговоры о сотрудничестве с Ростовским колледжем связи и информатики (РКСИ) и с крупнейшим региональным техническим вузом ДГТУ», — сказал Антон Ягодинский, менеджер ростовского офиса Accenture.

У Accenture накоплен определенный опыт работы с вузами. Тверской технологический центр Accenture развивает ИТ-образование в регионе, сотрудничает с рядом государственных вузов, специалисты разрабатывают обучающие программы и ведут занятия по Big Data и Java.

«Такой подход позволяет сократить разрыв между теорией и практикой в ИТ-отрасли, где информация устаревает очень быстро. Мы стремимся как можно раньше познакомить студентов с проектными задачами, поэтому привлекаем ребят на стажировки в реальные проекты», — отметил Антон Ягодинский.

Напомним, Accenture открыла технологический центр в Ростове-на-Дону 3 сентября 2020 г. Компания занимается в регионе разработкой программного обеспечения, управлением ИТ-системами и инфраструктурой, аутсорсингом бизнес-процессов для крупных российских и международных заказчиков.