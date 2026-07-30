Индексная книга (каталог) CNews*
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Легков Александр
СОБЫТИЯ
|30.07.2026
|Группа «Теплолюкс» инвестировала более 2 млрд рублей в развитие российского производства инженерных систем 1
|20.04.2015
|LG посвятила донорский марафон Победе 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Легков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|LG Electronics 3734 1
|UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2940 1
|Шахнес Татьяна 5 1
|Слесаренко Елена 1 1
|Круглов Николай 2 1
|Критикова Оксана 2 1
|Бутырская Мария 1 1
|Саутин Дмитрий 5 1
|Петрова Мария 11 1
|Тихонов Алексей 16 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165798 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47535 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461230, в очереди разбора - 728388.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461230, в очереди разбора - 728388.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.