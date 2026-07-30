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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198545
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Легков Александр

СОБЫТИЯ


30.07.2026 Группа «Теплолюкс» инвестировала более 2 млрд рублей в развитие российского производства инженерных систем 1
20.04.2015 LG посвятила донорский марафон Победе 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Легков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3734 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2940 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 105 1
Шахнес Татьяна 5 1
Слесаренко Елена 1 1
Круглов Николай 2 1
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Тихонов Алексей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 165798 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47535 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6734 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 300 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 658 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461230, в очереди разбора - 728388.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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