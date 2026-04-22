Индексная книга (каталог) CNews*
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Саутин Дмитрий
СОБЫТИЯ
|22.04.2026
|МТС усилила сеть LTE для воронежских спортсменов школы олимпийского резерва им. Дмитрия Саутина 1
|20.04.2015
|LG посвятила донорский марафон Победе 1
|25.09.2014
|LG Electronics объединит доноров Урала и Сибири "Воздушным марафоном добра" 1
|18.07.2012
|Селигер Electronics 1
|06.04.2012
|ZOOM.CNews проехал в Поезде инноваций 1
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Саутин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 2
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
|ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 2
|ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
|Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 1
|LG Kompressor Follow Me 20 1
|LG Optimus 170 1
|LG HOM-BOT SQUARE 17 1
|Шахнес Татьяна 5 4
|Ягудин Алексей 4 2
|Навка Татьяна 3 2
|Хоркина Светлана 4 2
|Мастеркова Светлана 2 2
|Тихонов Алексей 16 2
|Чащина Ирина 2 2
|Петрова Мария 11 2
|Рогозина Наталья 2 2
|Немов Алексей 3 2
|Зубков Александр 7 1
|Станкина Ирина 1 1
|Голуб Василий 40 1
|Головин Даниил 34 1
|Ильченко Лариса 1 1
|Легков Александр 2 1
|Караваева Ирина 1 1
|Шкурихина Дарья 1 1
|Запашный Эдгард 1 1
|Минеев Владимир 1 1
|Рагозина Наталья 1 1
|Цзю Константин 2 1
|Слесаренко Елена 1 1
|Стецуренко Александр 1 1
|Круглов Николай 2 1
|Нигматуллин Руслан 4 1
|Андронов Юрий 1 1
|Критикова Оксана 2 1
|Бутырская Мария 1 1
|Маликов Дмитрий 2 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.