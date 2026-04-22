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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Саутин Дмитрий

СОБЫТИЯ


22.04.2026 МТС усилила сеть LTE для воронежских спортсменов школы олимпийского резерва им. Дмитрия Саутина 1
20.04.2015 LG посвятила донорский марафон Победе 1
25.09.2014 LG Electronics объединит доноров Урала и Сибири "Воздушным марафоном добра" 1
18.07.2012 Селигер Electronics 1
06.04.2012 ZOOM.CNews проехал в Поезде инноваций 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Саутин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3735 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 316 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 1
LG Kompressor Follow Me 20 1
LG Optimus 170 1
LG HOM-BOT SQUARE 17 1
Шахнес Татьяна 5 4
Ягудин Алексей 4 2
Навка Татьяна 3 2
Хоркина Светлана 4 2
Мастеркова Светлана 2 2
Тихонов Алексей 16 2
Чащина Ирина 2 2
Петрова Мария 11 2
Рогозина Наталья 2 2
Немов Алексей 3 2
Зубков Александр 7 1
Станкина Ирина 1 1
Голуб Василий 40 1
Головин Даниил 34 1
Ильченко Лариса 1 1
Легков Александр 2 1
Караваева Ирина 1 1
Шкурихина Дарья 1 1
Запашный Эдгард 1 1
Минеев Владимир 1 1
Рагозина Наталья 1 1
Цзю Константин 2 1
Слесаренко Елена 1 1
Стецуренко Александр 1 1
Круглов Николай 2 1
Нигматуллин Руслан 4 1
Андронов Юрий 1 1
Критикова Оксана 2 1
Бутырская Мария 1 1
Маликов Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Новоусманский район 21 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 5
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 301 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 224 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Образование в России 2893 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Селигер - Всероссийский молодежный инновационный форум 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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