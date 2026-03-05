Получите все материалы CNews по ключевому слову
Навка Татьяна
СОБЫТИЯ
|05.03.2026
|«Рувики» назвала самые посещаемые биографии женщин к 8 Марта 1
|25.09.2014
|LG Electronics объединит доноров Урала и Сибири "Воздушным марафоном добра" 1
|06.04.2012
|ZOOM.CNews проехал в Поезде инноваций 1
Навка Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|LG Electronics 3687 2
|UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2761 1
|ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 124 2
|ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 167 1
|Чащина Ирина 2 2
|Саутин Дмитрий 4 2
|Немов Алексей 3 2
|Шахнес Татьяна 5 2
|Хоркина Светлана 4 2
|Мастеркова Светлана 2 2
|Зубков Александр 7 1
|Петрова Мария 10 1
|Головин Даниил 34 1
|Станкина Ирина 1 1
|Караваева Ирина 1 1
|Маликов Дмитрий 2 1
|Андронов Юрий 1 1
|Нигматуллин Руслан 4 1
|Ильченко Лариса 1 1
|Рогозина Наталья 2 1
|Цзю Константин 2 1
|Рагозина Наталья 1 1
|Минеев Владимир 1 1
|Запашный Эдгард 1 1
|Ягудин Алексей 4 1
|Шкурихина Дарья 1 1
|Стецуренко Александр 1 1
|Тихонов Алексей 16 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423406, в очереди разбора - 726898.
Создано именных указателей - 191268.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.