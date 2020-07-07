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Biocad повысит вовлеченность сотрудников с помощью SAP Successfactors

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Международная биотехнологическая компания Biocad планирует повысить эффективность работы сотрудников, увеличить их вовлеченность во все процессы компании на базе HR-платформы SAP Successfactors. На сегодняшний день в Biocad полностью внедрены модули Employee Central, Performance&Goals, в процессе внедрения модули Compensation, Adaptation и Succession&Development stream. Весь проект занял чуть меньше года, окончание работ планируется в августе 2020 г. По итогам компания рассчитывает повысить показатели по опыту сотрудника, операционную эффективность и эффективность бизнеса в целом. Партнером по внедрению выступила компания MOLGA Consulting.

По словам вице-президента Biocad по HR и корпоративному маркетингу Александры Глазковой, в связи с активным ростом компании появилась потребность в единой, максимально прозрачной и понятной системе по управлению персоналом, которая охватывает все ключевые HR-вопросы. Кроме того, новая платформа должна помогать руководителю управлять командой, быстро принимать решения и быть уверенным в качестве получаемой информации.

SAP Successfactors как раз позволяет не только систематизировать ключевые процессы в HR, но и дает возможность сформировать целостный подход. Так, для дальнейшего устойчивого и непрерывного развития Biocad необходимо, чтобы сотрудники знали и видели свои цели, понимали критерии эффективности и могли оценивать свой прогресс, а руководитель имел полное представление о результативности каждого члена команды и его вкладе в общее дело. Ранее сформированная система премирования, связанная со схемой постановки целей и оценки результатов, была только для подразделений продаж. Теперь же компания разработала и запустила уникальные схемы мотивации для всех категорий сотрудников – от проектных команд до производственных и операционных функций. Система создания карьерных матриц, кадрового резерва и индивидуальных планов развития помогает системно подходить к принятию кадровых решений и выстраивает для сотрудника понятную траекторию развития. В свою очередь, автоматизированный процесс адаптации персонала и принятия решения по итогам испытательного срока помогает качественно выстроить взаимодействие между новым сотрудником и руководителем.

Кроме того, новая платформа значительно снизила нагрузку на HR-процессы в целом, повысив общее качество HR-сервисов – от планирования отпусков до формирования актуальных организационных структур. Biocad будет в дальнейшем расширять функционал SAP Successfactors, чтобы автоматизировать еще больше процессов.

Мария Петрова, руководитель отдела HR бизнес-партнерств Biocad, сказала: «При выстраивании HR-процессов мы ориентируемся на стратегические цели Biocad. Одна из них – это сокращение времени, стоимости и трудозатрат для операционных задач. SAP Successfactors поможет автоматизировать часть работы, которую раньше руководители компании и HR выполняли вручную или в различных системах. Прозрачность и системность решения позволяет повышать эффективность сотрудников и отдельных команд, что сказывается на эффективности всей компании».

Алексей Петунин, управляющий директор SAP по работе c партнерами и быстрорастущими компаниями в России и СНГ, сказал: «Один из распространенных трендов в быстрорастущих компаниях сегодня – развитие и сохранение собственного кадрового резерва. Молодым и амбициозным сотрудникам важно понимать свои карьерные перспективы, а руководителям – видеть результат. SAP Successfactors как раз позволяет сделать этот процесс простым и понятным, а также существенно снизить нагрузку HR-отделов по выполнению рутинных операций».

Сергей Никитин, партнер MOLGA Consulting, сказал: «Успешное внедрение решения с нуля меньше чем за год стало возможным благодаря эффективному сотрудничеству и слаженной работе внутренней команды Biocad и проектной команды MOLGA Consulting. Единая платформа на базе SAP Successfactors позволит компании и дальше добиваться поставленных стратегических целей, в том числе сокращать трудозатраты на операционные задачи и систематизировать ключевые HR-функции. Новая система также дает возможность Biocad перевести большую часть HR-процессов в онлайн, что позволит бизнесу в дальнейшем успешно справляться с новыми вызовами, среди которых - вынужденный переход на дистанционную работу».

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