«Телфин» усиливает клиентский сервис колл-центра «Насвязи»

На базе сервисов «Телфин» создана современная виртуальная телеком-инфраструктура колл-центра «Насвязи», которая обеспечивает обслуживание клиентов в режиме 24/7 вне зависимости от количества обращений.

Оперативная обработка входящих и исходящих телефонных звонков, а также прозрачная система отчетной деятельности колл-центра «Насвязи» обеспечивается за счет подключения и использования многочисленных сервисов облачной АТС «Телфин.офис», хранилища для записей обращений клиентов со всей России, а также целого пула виртуальных городских и мобильных номеров Москвы и Санкт-Петербурга. Ключевым решением для компании остается многоканальный телефонный номер «Телфин» в федеральном коде 8-800.

«Благодаря виртуальным решениям «Телфин» нам удалось реализовать более 300 проектов по проведению маркетинговых исследований, организации работы службы поддержки и информирования клиентов. Наши сотрудники оценили функциональные возможности АТС «Телфин.офис», которые позволили нам повысить скорость обработки звонков в два раза. Виртуальные телефонные номера, которые не привязаны к местоположению операторов нашего колл-центра, обеспечили расширение географии присутствия компании и увеличили приток клиентов из регионов на 55%», – сказала Мария Петрова, исполнительный директор «Насвязи».

Сервисы «Телфин» обеспечивают колл-центру круглосуточное взаимодействие с клиентами. Операторы имеют возможность самостоятельно настраивать необходимые сервисы, создавать и редактировать сценарии обработки звонков, мгновенно получать данные о пропущенных вызовах. Благодаря постоянному развитию телеком-решений «Телфин» возможности колл-центра «Насвязи» также расширяются: внедряются сервисы сквозной аналитики, умной маршрутизации.

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«По мере роста наших компаний и развития коммуникационных сервисов, мы перешли на новый этап в сотрудничестве. Теперь «Насвязи» — это не просто наш клиент, а полноценный партнер. «Телфин» закрывает все вопросы создания телеком-инфраструктуры компании. «Насвязи» реализует проекты модернизации деловых коммуникаций в случае увеличения числа звонков, появления новых бизнес-задач, например, выхода на новые рынки», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

По данным «Телфин», каждый пятый клиент с запросом на подключение IP-телефонии, заинтересован в полноценном комплексном проекте по телефонизации бизнеса. Набор сервисов «Телфин», а также активное применение актуальных тенденций бизнес-коммуникаций сотрудниками колл-центра «Насвязи» позволяют компаниям не только телефонизировать бизнес «с нуля». Взаимовыгодное сотрудничество двух компаний обеспечивает прибыль клиентов в среднем на 35% за счет оптимизации качества обслуживания потребителей.