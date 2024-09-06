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Образовательные организации выбирают «Альт»: специальные предложения на лицензии в новом учебном году

В наступившем учебном году доступ к лицензиям на ОС «Альт Образование» и «Альт Рабочая станция» для некоммерческих образовательных организаций стал еще более простым и быстрым. Они могут получить лицензии на льготных условиях исключительно для образовательных и научных целей по договору-оферте — для этого достаточно заполнить форму на сайте «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«Мы пошли навстречу многочисленным запросам со стороны школ, колледжей и вузов, заинтересованных в переходе на ОС «Альт» и скорейшем получении лицензий на наши программные продукты», — сказал Владимир Кашицин, руководитель отдела образовательных проектов компании.

Срок действия лицензии — один календарный год. Повторный запрос можно сделать за два месяца до окончания срока.

Академические лицензии по-прежнему можно приобрести на льготных условиях, обратившись к авторизованным партнерам «Базальт СПО». Этот вариант лицензирования доступен для государственных и муниципальных образовательных организаций, которые имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности.

В академическую лицензию включена базовая техническая поддержка. Специалисты технической поддержки проконсультируют сотрудников образовательных организаций, как установить и настроить операционную систему, как подключить периферийное оборудование.

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При необходимости образовательные организации могут выбрать более высокий уровень технической поддержки — «Стандартный» или «Расширенный» — в зависимости от квалификации своих сотрудников.

Все работы компании «Базальт СПО», связанные с обучением и сотрудничеством с образовательными организациями, объединяет проект «Альт Академия». В настоящее время в проекте участвуют более 500 образовательных организаций от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.

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