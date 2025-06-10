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Стрельников Роман
УПОМИНАНИЯ
Стрельников Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|1С-Битрикс - Bitrix 597 2
|Галэкс НТЦ - Galex 39 1
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 422 1
|Базальт СПО - BaseALT 707 1
|1С 8508 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1308 1
|Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 93 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4432 1
|Шумейко Владимир 3 1
|Дегтярев Вячеслав 1 1
|Шабалдин Сергей 1 1
|Дмуховский Сергей 1 1
|Нешко Оксана 3 1
|Панченко Иван 152 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149593 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4443 1
|Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1744 1
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