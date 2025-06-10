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Все категории 176652
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Стрельников Роман


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «Битрикс24» усиливает безопасность своего корпоративного мессенджера и ВКС 1
07.11.2024 «1С-Битрикс» подтвердил совместимость своих продуктов с российской СУБД Postgres Pro 1
23.10.2024 «Битрикс24» приглашает «белых хакеров» в программу Bug Bounty 1
04.09.2024 Школы Новосибирской области переходят на «Альт Образование». Для учителей провели мастер-классы 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Стрельников Роман и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Битрикс - Bitrix 597 2
Галэкс НТЦ - Galex 39 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 422 1
Базальт СПО - BaseALT 707 1
8508 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1308 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 93 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4432 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26088 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29206 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6547 2
Clone - Клонирование 511 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4179 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 897 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10613 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3205 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 788 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11773 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32032 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8395 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7695 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4681 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7092 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 242 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21901 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 726 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 527 2
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 93 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pg_probackup 35 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 27 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 754 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 87 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 132 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2332 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 92 1
Шумейко Владимир 3 1
Дегтярев Вячеслав 1 1
Шабалдин Сергей 1 1
Дмуховский Сергей 1 1
Нешко Оксана 3 1
Панченко Иван 152 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 1
Россия - СФО - Новосибирск 4443 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1744 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14184 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30297 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2990 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9182 1
Образование в России 2374 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1274 1
Базальт СПО - Альт академия 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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