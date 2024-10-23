Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

«Битрикс24» приглашает «белых хакеров» в программу Bug Bounty

«Битрикс24» — сервис для совместной работы и управления бизнесом. Для повышения безопасности платформы компания приглашает «белых хакеров» протестировать ее инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Текущая программа на Standoff365 Bug Bounty является приватной, охватывает коробочную и облачную версию платформы. Уже сейчас исследователи могут протестировать веб-версию «Битрикс24» и новые продукты для клиентов. Получить приглашение к программе можно через личный кабинет в Standoff365.

«Вместе с Positive Technologies мы запустили программу в приватном режиме и получили первые отчеты в августе. В 2025 г. мы планируем перевести эту программу в публичный режим и увеличивать суммы выплат исследователям. Работа по Bug Bounty — важная мера для обеспечения защищенной инфраструктуры для любой компании», — сказал Роман Стрельников, руководитель направления по информационной безопасности «1С-Битрикс».

Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ
Генеративный ИИ

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы

Неуловимый вредонос три года добывал криптовалюты на Linux-серверах

1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий

Научились у россиян. Американцы пользуются «Касперским» в обход его запрета в США. Помогают методы, применяемые в России

Вилионор Орехов, ОСК: Как устроена информационная безопасность крупнейшего судостроительного предприятия страны

Потеряли страх. Персональные данные россиян сливаются в промышленных масштабах. Компании совершенно не боятся оборотных штрафов

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

Показать еще

Наука

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: