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«1С-Битрикс» подтвердил совместимость своих продуктов с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «1С-Битрикс» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard (версии 12, 13, 14, 15, 16) с «Битрикс24» и «-Битрикс: Управление сайтом». Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

«Битрикс24» — единая цифровая платформа для коммуникаций, продаж, совместной работы, обучения, автоматизации HR-процессов и управления персоналом. Включает в себя интранет-портал, CRM, чаты, видеозвонки, базу знаний, КЭДО, инструменты для целеполагания, корпоративный университет, систему оценки 360, геймификацию, аналитику, опросы и HR-сервисы.

Postgres Pro Standard — редакция СУБД Postgres Pro с возможностями инкрементального резервного копирования и оптимизациями для работы с «1С:Предприятие». Поддерживает секционирование таблиц, усовершенствованный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM и др. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Роман Стрельников, руководитель направления по информационной безопасности в «1С-Битрикс»: «Наша компания уделяет особенное внимание совместимости наших продуктов с различными отечественными ПО, ОС, а также с системами управления базами данных.

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Не так давно мы получили сертификаты совместимости наших продуктов с СУБД Postgres Pro. Это подтверждает не только корректную работу встроенных систем безопасности, но и надежность функционирования всей системы».

Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional: «Совместимость отечественных решений — это одна из важнейших составляющих на пути к независимой российской ИТ-отрасли. В активе Postgres Professional уже несколько сотен успешных тестирований c разработками партнеров. Его расширение продуктами «1С-Битрикс» открывает еще больше возможностей для наших заказчиков и пользователей систем».

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