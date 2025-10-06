Разделы

X-Com стала партнером Geckotouch

Группа компаний X-Com пополнила партнерский ассортимент российской маркой Geckotouch, которая предоставляет современные решения, в том числе из реестра Минпромторга.

«Программно-аппаратные комплексы Geckotouch открывают современный набор интерактивных возможностей для самых различных сфер – от образования и науки до крупного бизнеса и госсектора. Решения Geckotouch идеально подходят для работы с визуализацией данных, и уже активно используются во многих учебных лабораториях, библиотеках, научно-исследовательских центрах. В корпоративном сегменте это качественные средства поддержания бизнес-коммуникаций, востребованы в коворкингах, ресепшен-зонах и в офисных холлах, также они эффективны для презентации продуктов в торговых представительствах, оформления выставочных стендов», – сказал Петр Есилевский, руководитель направления Pro-AV, ГК X-Com.

«Для Geckotouch партнерство с группой X-Com – это значимый шаг в расширении географии нашего присутствия и усилении позиций на федеральном рынке. Мы видим в X-Com сильного союзника, который разделяет наш подход к построению долгосрочных отношений с интеграторами. Наша общая задача – не просто предложить качественное оборудование из реестра Минпромторга, а стать надежным поставщиком комплексных решений, обеспечивающим партнеров всей необходимой экспертной и проектной поддержкой. Уверен, что синергия нашего технологического опыта и дистрибьюторской мощи X-Com откроет новые возможности для клиентов в самых разных отраслях», – отметил коммерческий директор Geckotouch, Дмитрий Кожевников.

В партнерский ассортимент X-Com вошли программно-аппаратные комплексы Geckotouch, включая серию RK, входящую в реестр Минпромторга, а также современные серии SL с их лаконичным дизайном и универсальную серию R. Группа компаний X-Com обладает статусом официального партнера Geckotouch.

