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Васильев Антон


21.03.2025 Каждый третий родитель хочет, чтобы его ребенок работал в киберспортивной индустрии 1
18.12.2024 Татарстанцы подсели на российские сериалы 1
21.06.2024 Ученые НИТУ МИСИС в десятки раз повысили производительность силовых электронных устройств 1
06.12.2022 В Якутии появилась региональная электронная торговая площадка 1
18.10.2018 Российско-Белорусский венчурный фонд вложится в 10 новых проектов до 2020 года 1
20.04.2015 «АК БАРС Банк» завершил опытную эксплуатацию новой технологии информирования клиентов 1
14.05.2005 "Арконада" запускает розничную сеть бытовой техники 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Васильев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3626 1
Samsung Electronics 10310 1
Toshiba Corporation 2934 1
Xerox 1141 1
Telegram Group 2076 1
Sharp Corporation 1041 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 1
БАРС Груп 547 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - межотраслевая торговая система 60 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12920 1
РВК - Российская венчурная компания 550 1
Ак Барс Банк 272 1
Арконада ГК - Линия тока ФЛМ - федеральная линия магазинов 16 1
АТД - Арктический торговый дом 1 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 48 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Белинфонд - Белорусский инновационный фонд 1 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5021 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 67 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5517 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1797 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4804 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1576 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8552 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7204 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12665 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 604 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5106 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 801 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10647 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31210 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2334 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2552 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13410 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6824 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4221 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3056 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12104 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1239 1
WhatsApp Messenger 1096 1
Apple iMessage - Мессенджер 155 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 205 1
Федотов Михаил 17 1
Калинин Дмитрий 24 1
Аленников Денис 1 1
Ларионов Виктор 2 1
Тарасенко Андрей 11 1
Кушарев Тимур 2 1
Дубков Максим 5 1
Прилучный Павел 1 1
Собчак Ксения 17 1
Поляков Александр 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 146414 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52340 1
Беларусь - Белоруссия 5750 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43606 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17575 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 951 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 762 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 474 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2949 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51749 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5585 2
Декрет президента Республики Беларусь № 8 О развитии цифровой экономики 7 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3997 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7700 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5145 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48572 1
Английский язык 6688 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24398 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 356 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2145 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16494 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 63 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7040 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4719 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3570 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2403 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1185 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5023 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29538 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18840 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 284 1
Физика - Physics - область естествознания 2665 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2980 1
Галлий - Gallium - химический элемент 319 1
Металлы - Никель - Nickel 333 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 565 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 150 1
Образование в России 2235 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 94 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13773 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11275 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 382 1
Хекслет - Hexlet - Онлайн-школа программирования 8 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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