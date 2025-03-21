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Васильев Антон
Васильев Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|РВК - Российская венчурная компания 550 1
|Ак Барс Банк 272 1
|Арконада ГК - Линия тока ФЛМ - федеральная линия магазинов 16 1
|АТД - Арктический торговый дом 1 1
|Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 48 1
|WhatsApp Messenger 1096 1
|Apple iMessage - Мессенджер 155 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 205 1
|Федотов Михаил 17 1
|Калинин Дмитрий 24 1
|Аленников Денис 1 1
|Ларионов Виктор 2 1
|Тарасенко Андрей 11 1
|Кушарев Тимур 2 1
|Дубков Максим 5 1
|Прилучный Павел 1 1
|Собчак Ксения 17 1
|Поляков Александр 53 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11275 1
|МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 382 1
|Хекслет - Hexlet - Онлайн-школа программирования 8 1
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