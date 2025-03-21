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Хекслет Hexlet Онлайн-школа программирования
Хекслет — онлайн-школа программирования, которая проводит обучение на собственной онлайн-платформе в асинхронном формате. Хекслет основан в 2012 году программистом Рахимом Давлеткалиевым, в 2013 году к проекту присоединился Кирилл Мокевнин. Изначально Хекслет был ориентирован на профессионалов и осуществлял подготовку специалистов с опытом работы, с 2015 года в онлайн-школе ввели образовательные курсы для новичков и обучение профессиям. В 2017 году создан бесплатный проект для изучения основ программирования — Code Basics.
Хекслет и организации, системы, технологии, персоны:
|OpenAI 238 2
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2930 1
|Ростелеком 9807 1
|Мокевнин Кирилл 4 4
|Васильев Антон 7 1
|Савченко Екатерина 2 1
|Борцов Сергей 1 1
|Поздникина Ярославна 1 1
|Волкова Людмила 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146414 5
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52340 1
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