Хекслет - Hexlet - Онлайн-школа программирования

Хекслет — онлайн-школа программирования, которая проводит обучение на собственной онлайн-платформе в асинхронном формате. Хекслет основан в 2012 году программистом Рахимом Давлеткалиевым, в 2013 году к проекту присоединился Кирилл Мокевнин. Изначально Хекслет был ориентирован на профессионалов и осуществлял подготовку специалистов с опытом работы, с 2015 года в онлайн-школе ввели образовательные курсы для новичков и обучение профессиям. В 2017 году создан бесплатный проект для изучения основ программирования — Code Basics.