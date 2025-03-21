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Хекслет Hexlet Онлайн-школа программирования

Хекслет - Hexlet - Онлайн-школа программирования

Хекслет — онлайн-школа программирования, которая проводит обучение на собственной онлайн-платформе в асинхронном формате. Хекслет основан в 2012 году программистом Рахимом   Давлеткалиевым, в 2013 году к проекту присоединился Кирилл Мокевнин. Изначально Хекслет был ориентирован на профессионалов и осуществлял подготовку специалистов с опытом работы, с 2015 года в онлайн-школе ввели образовательные курсы для новичков и обучение профессиям. В 2017 году создан бесплатный проект для изучения основ программирования — Code Basics.


21.03.2025 Каждый третий родитель хочет, чтобы его ребенок работал в киберспортивной индустрии 1
27.09.2024 Более трети россиян облегчают себе работу с помощью ИИ 1
30.08.2024 Только 34% россиян хватает навыков для эффективной работы 1
13.06.2024 «Хекслет» обновил айдентику и позиционирование бренда 3
15.05.2024 42% работодателей испытывают сложности с поиском хорошего младшего сотрудника 2
19.04.2024 «Хекслет» внедрила ИИ-помощника в более 2000 тестов для студентов-разработчиков 2
07.06.2023 «Хекслет» запустила виртуального карьерного консультанта на базе ChatGPT 2
15.12.2021 «Ростелеком» и «Хекслет» создадут кадровый резерв фронтенд-разработчиков 5

Публикаций - 8, упоминаний - 17

Хекслет и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 238 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2930 1
Ростелеком 9807 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14069 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1797 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2008 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 126 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3150 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 964 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2897 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 872 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3113 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11740 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7534 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16138 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17193 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28065 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1770 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9420 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9262 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 219 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2134 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12104 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13410 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9363 1
OpenAI ChatGPT 368 2
Oracle Java - язык программирования 3106 1
JavaScript - JS - язык программирования 1205 1
Python - высокоуровневый язык программирования 958 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 589 1
Ruby - Язык программирования 142 1
Мокевнин Кирилл 4 4
Васильев Антон 7 1
Савченко Екатерина 2 1
Борцов Сергей 1 1
Поздникина Ярославна 1 1
Волкова Людмила 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146414 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52340 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29538 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13773 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2375 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7917 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11042 1
Английский язык 6688 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16494 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2879 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2290 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3517 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51749 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1091 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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